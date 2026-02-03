Roborock, Sevgililer Günü için anlamlı ve kalıcı bir hediye arayanlara, gündelik hayatı iyileştiren dokunuşların değerini hatırlatan önerilerde bulunuyor. Roborock’un Saros 10R ve F25 Ace modelleri, evdeki temizlik yükünü sessizce üstlenerek yaşam alanlarında ferahlık ve düzen sağlıyor.

Minimal tasarımları ve güçlü performanslarıyla öne çıkan bu iki model, zamandan tasarruf sağlayan pratik çözümleri estetik bir deneyimle buluşturuyor. Saros 10R ve F25 Ace hem kadınlar hem erkekler için gündelik hayatı pratikleştiren bir Sevgililer Günü hediyesi alternatifi sunuyor.

Roborock’tan gündelik hayatı kolaylaştıran Sevgililer Günü hediye önerileri

Saros 10R: Otonom navigasyon sayesinde evinizi kendisi keşfeder

Gelişmiş navigasyon altyapısı ve güçlü performans özellikleriyle yüksek beklentilere sahip kullanıcılar için tasarlanan Roborock Saros 10R, ev içindeki rota planlamasını tamamen kendi üstleniyor. StarSight™ Otonom Sistemi sayesinde mobilyaları, engelleri ve hareketli objeleri algılayarak temizlik sürecini planlayan cihaz, çarpma ve takılma risklerini en aza indirirken, yüzeyler arasında akıcı bir geçiş sağlıyor.

22.000 Pa emiş gücüyle farklı zemin türlerinde toz ve kirleri etkili biçimde toplayan Saros 10R, AdaptiLift™ gövde yapısı sayesinde zemin yüksekliklerine uyum sağlayarak kesintisiz bir temizlik deneyimi sunuyor. Halı saçakları, kablolar ve benzeri nesnelerde dolaşma riskini azaltan Anti-Tangle dolanma karşıtı sistemiyle kontrolü elden bırakmayan cihaz, 10’u 1 arada çok fonksiyonlu yapısıyla süpürmeden navigasyona, şarjdan bakıma kadar temel süreçleri tek bir sistem altında birleştiriyor.

Saros 10R, temizlik sırasında sakin, planlı ve kontrollü hareket ederek evde daha az uğraşla, birlikte geçirilen anlara daha fazla alan açıyor.

F25 Ace: Islak & kuru temizlikte akıllı bir alternatif

Roborock’un dikey temizlik kategorisinde öne çıkan modellerinden olan, pratiklik ve çok yönlülüğü odağına alan bir temizlik anlayışıyla tasarlanan F25 Ace ise, günlük düzenin korunmasından beklenmedik dökülmelere kadar farklı temizlik senaryolarında tek cihazla etkili ve hızlı çözümler sunuyor.

Islak ve kuru temizlik modlarını bir arada sunan F25 Ace, sert zeminlerde hem kuru tozu hem de dökülmüş sıvıları zahmetsizce temizliyor. DirTect™ akıllı sensör teknolojisi sayesinde zemin koşullarını algılayarak temizlik yoğunluğunu otomatik olarak ayarlayan cihaz, kullanım sonrası bakım süresini kısaltan kendini temizleyen fırça sistemiyle pratik bir deneyim sağlıyor.

FlatReach™ tasarımı sayesinde koltuk altı, yatak altı ve düşük profilli alanlara zorlanmadan erişebilen F25 Ace, temizlik modları, güç seviyeleri ve bakım süreçlerinin uygulama üzerinden takip edilebildiği akıllı kontrol özellikleriyle kullanıcıya tam hâkimiyet sunuyor. Bu bütüncül yapı, evde yalnızca temizlik anını değil, temizlik sonrasındaki düzeni de daha pratik ve zahmetsiz bir sürece dönüştürüyor.