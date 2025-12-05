IMEI numaranız güvende mi? Aylarca çekmecede bekleyen ya da bir köşede unutulan telefonlar yıl sonunda sürpriz bir sorunla karşılaşabilir mi? 2025’in sonuna doğru yaklaşırken, IMEI ile ilgili kritik bir uygulama yeniden gündemde. Detaylara girmeden önce, bu düzenlemenin milyonlarca kullanıcıyı doğrudan etkileyeceğini şimdiden söylemek mümkün.

1 yıl sinyal alınamayan telefonların IMEI numaraları silinecek!

IMEI numarası, bir yıl boyunca hiçbir şekilde sinyal almayan akıllı telefonlar için kritik bir rol oynuyor. İlk kez 2024 yılında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, 12 ay boyunca şebekeye bağlanmayan cihazların IMEI bilgileri askıya alınıyor. 2025 yılı için de aynı uygulamanın süreceği ve 31 Aralık 2025 itibarıyla milyonlarca telefonun kullanımının sınırlandırılacağı açıklandı.

Uzmanlara göre bu düzenleme özellikle yedek telefon olarak saklanan, uzun süredir kapalı duran veya raflarda bekletilen cihazları doğrudan ilgilendiriyor. IMEI askıya alındığında, ilgili cihaz Türkiye’de hiçbir operatör üzerinden SIM kart ile kullanılamayacak. Yani telefon çalışır durumda olsa bile şebeke erişimi tamamen kapatılmış olacak.

Teknoloji uzmanları, bu riski ortadan kaldırmak için oldukça basit ama etkili bir yöntem öneriyor: Çekmecede duran telefonları belli aralıklarla açıp kapatmak ve kısa süreli de olsa şebekeye bağlamak. Bu sayede cihazın kaydının pasif duruma düşmesinin önüne geçilebiliyor. Özellikle çatı katında saklanan eski modeller, iş için yedekte bekletilen telefonlar bu kapsamda ayrı bir önem taşıyor.

IMEI numarası askıya alınan telefonların yeniden kullanımına açılması ise sanıldığı kadar kolay değil. Kullanıcıların bu işlem için e-Devlet üzerinden resmi başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru süreci, cihazın yeniden aktif hale getirilmesi için tek resmi yol olarak gösteriliyor. Yetkililer, 2025 yılı sonunda yaklaşık 3 milyon telefonun bu kapsama girmesinin beklendiğini ifade ediyor.

Türkiye özelinde bakıldığında, birçok kullanıcı eski cihazlarını satmak yerine yedek olarak saklamayı tercih ediyor. Ancak bu alışkanlık, askıya alma uygulaması nedeniyle artık riskli bir hale geliyor. Uzun süre kullanılmayan telefonların yeni yılda tamamen iletişime kapanması, özellikle acil durumlar için saklanan cihazlar açısından ciddi bir sorun yaratabilir.

Öte yandan bu düzenlemenin temel amacı, kayıt dışı telefon kullanımını azaltmak ve şebeke güvenliğini artırmak olarak açıklanıyor. Ancak bireysel kullanıcılar açısından bakıldığında, basit bir ihmalin ciddi sonuçlar doğurabileceği net bir şekilde görülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? IMEI uygulamasının telefon güvenliği açısından doğru bir adım olduğunu düşünüyor musunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!