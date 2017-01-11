Sims 4 için vampir temalı bir ek paket geliyor. Buna göre, içerisinde vampirler dolaşan şehre ve hatta kendi Sim’lerinizin bile vampir olmalarına hazır olun!

Şüphesiz, yaşam simülasyon oyunu denilince akla ilk gelen isim olan Sims‘in son oyunu olan Sims 4‘e yeni bir oyun içi paket geliyor. Vampir temasını konu edinen ilgili içeriğe göre, şehirde bol bol vampirleşmiş Sim’ler göreceğiz.

Fiyatı konusunda bilgi sahibi olmadığımız bu ek paket, 24 Ocak tarihinde satışa sunulacak. Vampir motifleri, ihtiyaçları ve güçleri barındıran içeriğin yanı sıra “yanan gözler” gibi doğaüstü temalar ile kendi Sim’lerinizi yaratabileceksiniz. Bunun yanında “Forgotten Hollow” isminde; geceleri daha uzun zaman dilimine sahip, kasvetli atmosferi ile nam salmış yeni bir bölge, oynanabilir içerikler arasında yerini alacak.

İçerisinde birçok restorana ev sahipliği yapan “Dine Out” isimli bir önceki ek paket 20 Dolar (77 TL) gibi bir ücretle satışa sunulmuştu. Bir önceki ek paketi göz önünde bulundurursak, bu ek paketinde yaklaşık olarak civarlarında bir rakam ile çıkacağını söyleyebiliriz. İçeriği sadece bir tema üzerine kurulmuş ek içerikleri bu denli ücretler ile sahip olmak, biz oyuncuları korkutmuyor ve üzmüyor değil.

Aşağıdan ek paketi tanıtan video’yu izleyebilir, içerik hakkında görsel olarak da bilgi sahibi olabilirsiniz.