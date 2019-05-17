Silinen dosyaları geri getirme: EaseUS Data Recovery(VİDEO)

Silinen dosyaları geri getirme için EaseUS Data Recory yazılımı, en çok tercih edilen yazılımların başında geliyor. Yazılımın Windows, Mac, Android, iOS ve e-mail için kullanabileceğiniz farklı versiyonları mevcut. Biz bu videomuzda Windows için olan versiyonun Pro varyasyonu ile dosya kurtarma yaptık.

Silinen dosyaları geri getirme: EaseUS Data Recovery

Uygulamayı yüklediğinizde oldukça kolay kullanılabilir bir arayüz sizi karşılıyor. Burada tüm depolama birimlerini, disk bölümleriyle birlikte görebiliyorsunuz. Ayrıca spesifik bir klasör veya lokasyon için tarama yapabiliyor ve direkt seçtiğiniz bölümdeki dosyaların kurtarılmasını sağlayabiliyorsunuz.

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