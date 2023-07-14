Her gün milyonlarca kişinin müşterileri, iş ortakları ya da çalışma arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullandığı elektronik postalarda yer alan kurumsal e-imzalar, zamanla marka bilinirliğine önemli katkı sağlayan ve pazarlama dünyası için büyük potansiyel taşıyan bir güce dönüştü. Bugün her bir e-posta, bir reklam aracı olarak kabul ediliyor. Hedef kitleye etkin şekilde mesaj iletme fırsatını kaçırmak istemeyen pazarlamacıların yüzde 86’sı ise e-posta imzalarını kampanyalarını duyurmak için kullanıyor.

Bilişim altyapı hizmetlerinden yazılım geliştirme faaliyetlerine kadar uçtan uca çözüm ve ürünler sunan teknoloji şirketi PEAKUP, kurumsal e-posta imza yönetim uygulaması SIGNandGO ile şirketlere pek çok avantajı aynı anda yaşatıyor.

Departmana veya kişilere göre uyumlu bir e-posta imzası SIGNandGO ile tek bir ara yüz üzerinden tüm çalışanların e-posta imzalarını oluşturmak, yönetmek ve dağıtmak daha pratik hale geliyor. SIGNandGO sayesinde kurumsal e-posta yönetimi merkezi olarak düzenleniyor ve İnsan Kaynakları departmanlarının takibi kolaylaşıyor. OWA destekli ve bulut tabanlı, gelişmiş kurumsal imza yönetimi sunan çözüm, Office 365 e-posta imzasıyla uyumluluk gösteriyor.

Pazarlama içerikleri paylaşılıyor

İmzalara daha profesyonel bir görünüm kazandırarak marka bilinirliğine katkı sağlayan SIGNandGO ile hedef kitleye uygun mesaj iletmek de mümkün hale geliyor. Kampanya, bildiri, reklam, özel gün kutlamaları gibi içeriklerin tanıtımı, e-posta imzalarına eklenen görsel, gif ve yönlendirme linkleriyle yapılabiliyor. Seçilen tarihlere göre zamanlanmış e-posta imzaları yıl dönümleri veya kampanya dönemleri gibi özelleştirilen günlerin tasarımlarını otomotize ediyor.

100 bine yakın kullanıcısı var

Şirket içinde özelleştirilerek çeşitli birimler tarafından ihtiyaca uygun şekilde kullanılabilen SIGNandGO’nun 100 bine yakın kullanıcısı bulunuyor. İşletmelerin e-imzalarını yönetme noktasında farklı arayışlara gittiklerini belirten PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “SIGNandGO, MacOS, iOS ve Android dahil olmak üzere bütün cihazlardan gönderilen e-postalara eklenen imzaları Bilgi İşlem, Kurumsal İletişim, İnsan Kaynakları gibi departmanların merkezi olarak yönetebileceği, farklı departmanlara, gruplara göre farklı imzaların belirlenebileceği, marka kimliğinizin her zaman her e-postada korunmasını sağlayan, kullanıcı dostu web ara yüzüne sahip bir kurumsal e-posta imza çözümüdür. SIGNandGO, e-posta imzanızı son anda karar verdiğiniz ekstra bir işten güçlü bir markalama aracına dönüştürüyor ve şirketlere birçok avantajı aynı anda yaşatıyor” diye konuştu.