Google, Chrome OS 98’i Yeni Emoji, Ekran Görüntüsü Değişiklikleri ve Daha Fazlasıyla Sunmaya Başlıyor

Google, uyumlu Chromebook‘lara en son Chrome OS 98 güncellemesinin kararlı yapısını sunmaya başladı. Güncelleme, yeniden tasarlanmış dil ayarları menüsü, yeni emojiler, ekran görüntüsünü kaydeden ince ayarlar, genişletilmiş sanal masa kısayolları ve daha fazlasını içeren birkaç yeni özellik ve değişiklik getiriyor.

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Chrome OS 98 Kullanıma Sunulmaya Başlıyor: Yeni Ne Var?

Google, kullanıma sunmayı duyurmak için herhangi bir resmi blog gönderisi paylaşmamış olsa da, şirket güncellemeyi yakın tarihli bir forum gönderisi aracılığıyla duyurdu. Yeni özelliklere ve değişikliklere gelen Chrome OS 98 (v98.0.4758.91), Emoji 14.0, gelişmiş bir PWA (aşamalı web uygulamaları) deneyimi ve yeni bir Gizlilik Kılavuzu ile 37 yeni emoji için yeni bir yazı tipi biçimi ekliyor.

Bunların dışında, en son güncellemedeki öne çıkan özelliklerden bazıları, Ağ Tabanlı Kurtarma, yeni sanal masa kısayolları, sanal klavyeler için karanlık mod bayrağı, ekran görüntüleri için yeni bir “Kaydet” seçeneği, ARC uygulamalarında gelişmiş kaydırma deneyimi ve daha fazlasını ekliyor.

Chrome OS 98, hata düzeltmeleri ve yamalar da dahil olmak üzere platforma birçok başka küçük değişiklik de ekler. Ancak, mikrofon tarafından kaydedilen ortam gürültüsünü azaltabilen gürültü bastırma gibi bazı özellikler geri itildi ve daha sonraki bir güncelleme ile yoluna devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca, şu anda test edilmekte olan “kendi kendine paylaşım” veya Wi-Fi şifrelerini Chromebook‘lar aracılığıyla paylaşma yeteneği gibi özellikler de en son sürümde mevcut değildi. Chrome OS‘nin kararlı sürümüne Chrome OS 99 veya dönüm noktası 100 güncellemeleri aracılığıyla ulaşabilirler. Google kısa süre önce karışıma yeni bir Chrome logosu getirdi. Ayrıca en son Chrome OS güncellemesinde görünmedi.

Kullanılabilirliğe gelince, Google, Chrome OS 98 güncellemesini kademeli olarak uyumlu Chromebook‘lara yayıyor. Güncelleme Google Pixelbook için zaten yayında, ancak Pixelbook Go henüz almadı.