Mesajlaşma platformu Signal, birkaç haftalık test sürecinin ardından “Hikayeler” özelliğini Android ve iOS’taki tüm kullanıcılarına sunmaya başladı. Signal resmi bir duyuruda, Hikayeler özelliğini yakında masaüstü platformunda da yayınlamayı planladığını söyledi. Bu özellik, Instagram gibi diğer platformlarda görebileceğiniz Hikayeler özelliğine benziyor.

Signal Hikayeler, kullanıcıların profillerinde 24 saat sonra kaybolacak resimler, videolar ve hatta metinler oluşturmalarına ve paylaşmalarına olanak tanıyor. Signal, uygulamadaki diğer tüm özellikler gibi Hikayeler özelliğinin de uçtan uca şifrelenmiş olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Signal kullanıcıları Hikayelerini kimlerin görüntüleyebileceğine ve kimlerin görüntüleyemeyeceğine karar verebiliyor.

Bu, uygulamanın Ayarlar menüsüne gidilerek yapılabilir. Üç seçeneğiniz olacak: herkes, bire bir görüşme yaptığınız herkes ve mesaj isteğini kabul ettiğiniz herkes. Signal ayrıca Hikayenizi belirli kişilerden manuel olarak gizlemenize olanak tanıyan bir ayar da sağlayacaktır.

İçindekiler Signal Hikayeleri uçtan uca şifreli

Signal Hikayeleri uçtan uca şifreli

Bir grubunuz varsa ve o grupla ilgili bir şeyi duyurmak istiyorsanız, özel bir Hikaye de oluşturabilirsiniz. Hikayelerinizi mevcut grup sohbetlerinde de paylaşabilirsiniz.

Ayrıca, baktığınız Hikayeler için görüntüleme seçeneklerini görmek isteyip istemediğinize veya başka birinin Hikayelerini gördüğünüzde bunları ne zaman görmek istediğinize de karar verebilirsiniz. Görünüm seçeneklerini Ayarlar menüsünden açıp kapatabilirsiniz.

Signal, Hikayeler özelliğinin uygulamaya dahil edilmesinin ana nedeninin, kullanıcılardan gelen “en yaygın özellik taleplerinden biri olması” olduğunu söyledi. Signal ayrıca, herkesin Hikayeler’i hoş bir eklenti olarak görmeyeceğini ve beğenmeyenlerin Ayarlar menüsünden ‘Hikayeleri Kapat’ seçeneğini seçerek özelliği devre dışı bırakmaları için bir seçenek sunacağını söyledi.