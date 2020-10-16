Signal güncellendi: Gruplara yönetici atama, bahsetme ve dahası!

Gizlilik ve güvenlik odaklı mesajlaşma uygulaması Signal, son güncellemede gruplar için yönetici belirleme, izin yönetimi ve bahsetmeler özelliği getirdi. Signal’in getirdiği bu özellikler, rakipleriyle arasındaki farkları önemli düzeyde kapatıyor.

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İnternette gizliliğinizi önemsiyorsanız, büyük olasılıkla Signal uygulaması karşınıza çıkmıştır veya hâlihazırda kullanıyorsunuzdur. Popüler sohbet uygulaması, güvenli mesajlaşma için yaygın olarak kullanılan şifreli bir mesajlaşma hizmeti olarak hayatına devam ediyor. Ancak özellikle grup sohbetleri söz konusu olduğunda Signal’in piyasadaki rakiplerine göre önemli sayabileceğimiz birkaç özelliği eksik.

Signal uygulamasına yepyeni grup özellikleri geldi

Bugün bu eksikleri kapatmak ve rekabeti kızıştırmak adına Signal’e gruplarda yönetici atama, izin belirleme ve @ ile bahsetme özelliği geldi. Güncelleme bugünden itibaren App Store veya Google Play Store’dan indirilebiliyor.

İster iş, ister eğlence amaçlı, ne olduğu fark etmeksizin artık Signal gruplarında sohbetlerinize yönetici belirleyebilirsiniz. Yöneticiler elbette diğer tüm uygulamalarda olduğu gibi gruplardan üye çıkarma, grup izinlerini yönetme ve diğer üyeleri yönetici yapma gibi yetkilere sahip. Ayrıca grup yöneticisi, gruba kimin üye ekleyebileceğini de belirleyebiliyor.

Bunun yanı sıra Signal kullanıcıları artık gruplarda @bahsetmelerden de yararlanabiliyor. Basitçe bir grupta “@” yazıp ardından karşınıza gelen seçiciden bir kullanıcı seçebilirsiniz. Signal bir blog gönderisinde, birisi sizden bahsettiği zaman, sohbeti açınca beliren yeni bir düğmeyi kullanarak bu mesaja hızlı bir şekilde geçiş yapabileceğinizi söyledi. Ayrıca isterseniz, Signal’i yalnızca birisi sizden bahsettiğinde grup bildirimleri gönderecek şekilde de yapılandırabilirsiniz.

Yalnız şaşırtıcı bir şekilde bu özellikleri hâlihazırda var olan bir Signal grubunda kullanamıyorsunuz. Şirket, yalnızca yeni gruplarda kullanılabildiğini, ancak gelecekte yapacağı bir güncellemede mevcut gruplara da getireceğini söyledi.