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Signal güncellendi: Gruplara yönetici atama, bahsetme ve dahası!
Gizlilik ve güvenlik odaklı mesajlaşma uygulaması Signal, son güncellemede gruplar için yönetici belirleme, izin yönetimi ve bahsetmeler özelliği getirdi. Signal’in getirdiği bu özellikler, rakipleriyle arasındaki farkları önemli düzeyde kapatıyor.
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İnternette gizliliğinizi önemsiyorsanız, büyük olasılıkla Signal uygulaması karşınıza çıkmıştır veya hâlihazırda kullanıyorsunuzdur. Popüler sohbet uygulaması, güvenli mesajlaşma için yaygın olarak kullanılan şifreli bir mesajlaşma hizmeti olarak hayatına devam ediyor. Ancak özellikle grup sohbetleri söz konusu olduğunda Signal’in piyasadaki rakiplerine göre önemli sayabileceğimiz birkaç özelliği eksik.
Signal uygulamasına yepyeni grup özellikleri geldi
Bugün bu eksikleri kapatmak ve rekabeti kızıştırmak adına Signal’e gruplarda yönetici atama, izin belirleme ve @ ile bahsetme özelliği geldi. Güncelleme bugünden itibaren App Store veya Google Play Store’dan indirilebiliyor.
İster iş, ister eğlence amaçlı, ne olduğu fark etmeksizin artık Signal gruplarında sohbetlerinize yönetici belirleyebilirsiniz. Yöneticiler elbette diğer tüm uygulamalarda olduğu gibi gruplardan üye çıkarma, grup izinlerini yönetme ve diğer üyeleri yönetici yapma gibi yetkilere sahip. Ayrıca grup yöneticisi, gruba kimin üye ekleyebileceğini de belirleyebiliyor.
Bunun yanı sıra Signal kullanıcıları artık gruplarda @bahsetmelerden de yararlanabiliyor. Basitçe bir grupta “@” yazıp ardından karşınıza gelen seçiciden bir kullanıcı seçebilirsiniz. Signal bir blog gönderisinde, birisi sizden bahsettiği zaman, sohbeti açınca beliren yeni bir düğmeyi kullanarak bu mesaja hızlı bir şekilde geçiş yapabileceğinizi söyledi. Ayrıca isterseniz, Signal’i yalnızca birisi sizden bahsettiğinde grup bildirimleri gönderecek şekilde de yapılandırabilirsiniz.
Yalnız şaşırtıcı bir şekilde bu özellikleri hâlihazırda var olan bir Signal grubunda kullanamıyorsunuz. Şirket, yalnızca yeni gruplarda kullanılabildiğini, ancak gelecekte yapacağı bir güncellemede mevcut gruplara da getireceğini söyledi.
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Microsoft Teams, Android’de ekrana daha çok kişi sığdırabiliyor
Microsoft, Teams uygulamasının Android sürümüne Cortana desteği ve yeni toplantı görünümleri kazandırdı. Microsoft, bu güncellemelerle Teams kullanıcılarının aramalarda ve toplantılarda aynı anda görüntüleyebileceği katılımcı sayısını artırmaya devam ediyor.
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Android için Microsoft Teams artık toplantılarda ve aramalarda daha büyük ızgara görünümlerini destekliyor. Bu haftadan itibaren kullanıma sunulmaya başlanan yeni güncellemeyi yükleyerek, telefonlarda 2×4 ve tabletlerde de 3×3 ızgara görünümleriyle toplantılarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Aynı zamanda Teams’e Cortana desteğini de getiren yeni güncellemeyi hemen şimdi Google Play Store üzerinden yükleyebilirsiniz.
Microsoft Teams Android uygulaması, ekrana daha fazla kişiyi sığdırabiliyor
Çevrim içi toplantıların artmasıyla insanlar bir aramada veya toplantıdayken ekranda aynı anda görüntülenebilen kişi sayısının artmasını da talep etmeye başladı. Üstelik boyut olarak büyüyen telefon ekranlarıyla da bu talep, talep olmaktan çıkıp artık bir gereksinim olmuş durumda. Tek elle kullanıma uygun olan Galaxy S20 FE gibi bir telefon bile 6,5 inç ekran boyutuna sahip.
Microsoft’un da bu talepler doğrultusunda Teams uygulamasına getirdiği en son güncelleme, telefonda aynı anda sekiz ve tablette de aynı anda dokuz kişiyi ekrana sığdırabilmenize olanak sağlıyor. Ayrıca Microsoft Teams, hâlihazırda bilgisayarda da 49 kişiyi aynı anda ekrana sığdırabilen devasa bir 7×7 ızgara görünümünü de destekliyor.
Güncellemeyle bir de her ne kadar Türkçe kullananları ilgilendirmese de Microsoft Teams Android uygulamasına Cortana desteği eklendi. Cortana, Teams’te sesle mesaj gönderme, arama yapma ve toplantılara katılma gibi kolaylıklar sunuyor. Microsoft, Teams içinde Cortana ile yapılabilecek tüm işlemlerin detaylı bir listesini ilgilenenler için destek sayfasında açıklıyor.
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OnePlus 8T, Facebook uygulamasını ön yüklü olarak içermeyecek
OnePlus, dün tanıttığı OnePlus 8T akıllı telefonunda Facebook uygulamalarını ve hizmetlerini önceden yüklü sunmayacak. Daha önce OnePlus Nord ve 8 serisinde Facebook’un önceden yüklü olmasının eleştirilmesi nedeniyle, şirket böyle bir karar aldı.
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Dün tanıtılan OnePlus 8T modeli hakkında kullanıcıların hoşuna gidecek bir müjde geldi. Hatırlatmak gerekirse OnePlus, ürettiği akıllı telefonlarda gereksiz ön yüklü uygulama sunmayan birkaç Android üreticisinden birisi; ancak bu durum, 2020’nin başlarında tanıtılan OnePlus 8 serisi ve OnePlus Nord ile kısmen değişmişti. OnePlus 8, 8 Pro ve OnePlus Nord, beraberinde Facebook’un uygulamaları ve hizmetlerine ek olarak Netflix’i de getiriyor.
Bu stratejisinden dolayı ciddi oranda tepkiyle karşılaşan OnePlus, dün itibariyle resmi tanıtımını gerçekleştirdiği 8T’de anlaşılan aynı tepkileri çekmek istemiyor. Input’un son raporuna göre OnePlus 8T, Facebook uygulama ve hizmetlerini ön yüklü olarak içermeyecek.
Facebook uygulama ve hizmetleri OnePlus 8T ile ön yüklü gelmiyor
OnePlus’la iletişime geçen Input, bir OnePlus sözcüsünün kendilerine verdiği demeçte, Facebook uygulamalarını ve hizmetlerini önceden yüklü olarak sunmaktan vazgeçtiğini söylediğini aktardı. Yalnız sadece Netflix uygulaması OnePlus 8T’de ön yüklü olarak varlığını sürdürecek. Bunun da sebebi, OnePlus’ın belirttiğine göre Netflix’in telefonda daha iyi bir HDR deneyimi sunabilmesini sağlamak.
OnePlus 8T, Facebook uygulamaları ve hizmetleriyle ön yüklü olarak gelmese de, şirketin kullanıcılara önceden yüklenmiş uygulamaları eski cihazlardan kaldırmaları için kolay bir yol sağlamadığını da belirtmek gerekiyor. OnePlus konu hakkında yorum yapmasa da, konuya aşina olan kaynaklar Input’a durumun göründüğünden daha karmaşık olduğunu söyledi.
Ayrıca, belirtildiğine göre Facebook hizmetlerini ön yüklü olarak içeren telefonlardan kaldırmanın basit ve kullanıcı dostu kolay bir yolu da bulunmuyor. Yani OnePlus 8T’ye yönelik verilen müjdeli haber şimdilik ne yazık ki OnePlus 8, OnePlus 8 Pro ve OnePlus Nord kullanıcılarını ilgilendirmiyor.
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OnePlus Galeri uygulaması, OxygenOS 11’in tasarımıyla yenilendi
OnePlus, Android 10 ve üzeri işletim sistemine sahip tüm cihazları için Galeri uygulamasını güncelledi. Google Play Store üzerinden yüklenebilen uygulama, OxygenOS 11′in tasarım dilini kullanıcılarla buluşturuyor.
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OnePlus, OnePlus 8 serisi için ilk Android 11 geliştirici ön izlemesini yayınladıktan kısa bir süre sonra, tüm kullanıcıları için OxygenOS 11′in tasarım diline göre revize ettiği Hava Durumu uygulamasını yayınlamıştı. Bunu takiben şirket, aynı işlemi Notes uygulamasında da yapmış ve uygulamayı bütün OnePlus kullanıcılarının beğenisine sunmuştu.
OnePlus Galeri için OxygenOS 11 güncellemesi!
OnePlus, benzer stratejisini şimdi Galeri uygulamasında da yapmaya başladı. Google Play Store üzerinden yayınladığı 4.0.77 numaralı güncellemeyle şirket, OxygenOS 11 kullanıcı arayüzünün tasarım değişikliklerini tüm kullanıcılarının deneyimlemesine imkan veriyor.
Güncellenen kullanıcı arabirimi, tek elle daha kolay kullanım için çeşitli iyileştirmelerle donatılmış. En dikkat çekici değişiklik ise tüm medyalarınızın, daha kolay erişebilmeniz için hafif alta kaydırılmış olması. OxygenOS 11 UI değişikliklerine ek olarak güncelleme, OnePlus Galeri uygulamasının başlama hızını artırıyor ve hata düzeltmeleri için çeşitli optimizasyonlar da içeriyor.
İşte OnePlus Galeri 4.0.77 güncelleme notları:
- Uygulama başlatma hızı optimize edildi.
- OxygenOS 11 UI stiline güncellendi.
- Eksik ekran görüntüleri ve fotoğraflarla ilgili sorunlar düzeltildi.
Bugünden itibaren yeni güncelleme, Google Play Store’dan indirilmek üzere tüm OnePlus kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda. Güncelleme bildirimi telefonunuza gelmediyse veya otomatik olarak güncellenmediyse, buradaki bağlantı üzerinden OnePlus Galeri’yi en son sürüme güncelleyebilirsiniz.