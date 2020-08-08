Haber
WhatsApp, Süresi Dolan Mesajlar özelliğini test etmeye başladı
WhatsApp, son zamanlarda yaptığı güvenlik odaklı güncellemelerine bir yenisini daha ekliyor. Yeni özellik, mesajları belli bir süre sonra otomatik silinecek şekilde ayarlamamızı sağlayacak.
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WhatsApp mesajları otomatik olarak silinebilecek
WhatsApp, son zamanlarda güvenlik ve gizlilik odaklı güncellemelere odaklanmış durumda. Yedeklemelerin uçtan uca şifreleme ile korunması ve yalan haberleri engellemek için getirdiği yenilik, bu güvenlik özelliklerinin başında geliyor. Şimdi şirket, Android uygulamasında Expiring Messages (Süresi Dolan Mesajlar) isimli yeni bir özellik test etmeye başladı.
Bu özellik sayesinde eğer isterseniz, gönderdiğiniz mesajın 1 hafta sonra kendiliğinden silinmesini sağlayabileceksiniz. Bir mesajı bu şekilde ayarladığınız zaman WhatsApp, onu belirlenen süre geldiğinde sizden ve karşıdaki kişinin telefonundan siliyor.
Süresi dolan mesajlar özelliği, WhatsApp’ın rakibi Signal mesajlaşma uygulamasında da uzun süredir vardı. WhatsApp ise hem rakiplerine ayak uydurmak, hem de kullanıcılara daha fazla hakimiyet vererek gizlilik ve güvenliği ne kadar önemsediğini göstermek için buna benzer özelliklerini kullanıma sunmaya devam ediyor. Ancak WhatsAp‘ın, kendisini Signal‘den ayırdığını söyleyebiliriz; zira Signal, kullanıcıya 5 saniyeden 1 haftaya kadar istediği zaman dilimini seçme imkanı veriyor. WhatsApp‘ın ise sabit olarak 1 hafta için ayarlama imkanı verdiğini görüyoruz.
Bununla birlikte süresi dolan mesajlar özelliğinin önceden göndermiş olduğunuz mesajlarda kullanılamayacağını, mesajı tam göndermek üzereyken ayarlamak gerektiğini de ekleyelim.
Ayrıca WhatsApp, özelliğin çalışma mantığıyla alakalı da şu bilgileri verdi:
- Sohbetlerdeki süresi dolan mesajları herkes açabilir ve kapatabilir. Gruplar için yalnızca grup yöneticileri seçeneği değiştirebilir.
- Özellik devre dışı bırakıldığında gönderilen ve alınan mesajlar etkilenmeyecektir.
- Medyanın da sohbette süresi dolacak, ancak bazı resimler / videolar sona ermeden önce kaydedilmiş olabilir.
- Süresi dolan mesajlar her zaman uçtan uca şifrelenir.
Süresi dolan mesajlar özelliğinin WhatsApp‘a ne zaman ekleneceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Platformun bundan önceki testlerinde, çok kısa olmayan ama çok uzun da olmayan sürede özellikleri yayınladığını düşünürsek, bu yeni özelliğin de yakın zamanda kullanıma sunulacağını öngörebiliriz.
Genel
942 beygirlik Nebulus Audi RS7!
Son nesil Audi RS7 hali hazırda süper otomobil gücünü, gündelik hayat kullanışlılığıyla birleştiren bir model. Fakat bazı kişiler için RS7’nin standart performansı pek tatminkar olmayabiliyor. Nebulus RS7 ise bu talepleri fazlasıyla karşılayacak bir seçenek gibi görünüyor.
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Black Box-Richter, HGP Turbo ve 811 Design güçlerini birleştirerek, Nebulus RS7’yi ortaya çıkartmışlar. Standart haliyle 592 beygir güç ve 800 Nm torka sahip hafif hibrit V8 üniteyi elden geçirerek, 942 beygir güç ve 1250 Nm tork değerlerine ulaşmışlar. Aracın maksimum hızının 363 km/s olduğu iddia ediliyor. Ayrıca aracın 0-100 km/s hızlanmasına dair veriler henüz bilinmiyor. Fakat aracın standart halinde 0-100 km/s değeri 3.5 saniye ve Nebulus RS7’de, 250 km/s seviyesindeki hız sınırı kaldırılmış (Standart modelde, opsiyonel paketlerle 280 km/s ve 305 km/s‘ye çıkartılabiliyordu).
Aracın dikkat çeken bir diğer kısmı ise görünümü oluyor. Araçta metalik mat siyah bir kaplama üzerine başka bir katman olarak parlak gümüş desenler eklenmiş. 811 Design tarafından yapılan bu kaplama, şirketin dediğine göre 1 hafta gibi bir sürede tamamlanabilmiş. Ayrıca aracın bir miktar alçaltıldığı da belirtilen detaylar arasında.
Kaynak: tekdeeps, Carscoops
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, 120x dijital zoom ile geliyor!
Xiaomi, 11 Ağustos’ta 10.yılını etkinliklerle kutlayacak ve bununla birlikte iki adet amiral gemisi düzeyinde akıllı telefon tanıtacak. Gerçekleşecek lansmanda şirketin kurucu ortağı Lei Jun özel bir konuşmanın ardından bu telefonları kullanıcılara sunacak.
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Xiaomi Mi 10 Ultra hangi kamera özellikleri ile gelecek?
Söylentiye göre Xiaomi Mi 10 Ultra, oldukça yenilikçi bir kamera teknolojisine sahip olacak. Cihazın kamerası hakkında öne çıkan söylentilerden biri ekran altı ön kamera bulunacak olması. Telefon gerçekten gelişmiş bir ekran altı ön kamera ile gelebilir. Eğer bu sızıntı gerçek ise Mi 10 Ultra, ekran altı ön kamera kullanan ilk telefon olacak. Cihazın bir diğer sızıntısı ise depolama ve RAM seçeneklerinde karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan görselde 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama alanı seçenekleri bulunacağı görüntülenmişti.
Elimizdeki son sızıntı ise güvenilir bir kaynak olan Ross Young‘dan geliyor. Yapılan paylaşıma göre cihaz büyük ihtimalle bir konsept ürünü olacak. Ekran altı kamera ve oldukça yenilikçi arka kamerası bize Mi Mix Alpha isimli konsept telefonu hatırlatıyor. Sızdırılan bir Weibo görselinde, arka tarafın kamera dizilimini net bir şekilde görebiliyoruz. Cihazın arka tarafında dörtlü oldukça geniş bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumdaki en dikkat çekici şey ise 120x yazısı oluyor. Cihaz, dünyadaki ilk 120x dijital zooma sahip akıllı telefon olarak satışa çıkabilir.
Haber
F1 2018, geçici bir süreliğine Humble Store’da elde etmesi ücretsiz oldu
Bugün itibariyle, 10 Ağustos 23:00’a kadar F1 2018, Humble Store üzerinde ücretsiz ve kalıcı olarak dağıtılıyor. Belirli dönemlerde kullanıcılara Steam key olarak ücretsiz olarak yapımlar sağlayan Humble Bundle yarış oyunları severleri sevindirecek bir fırsatı kısıtlı süreliğine sundu.
Aşağıda belirttiğimiz adımları gerçekleştirdikten sonra Steam üzerinde oyun anahtarını aktifleştirmeniz halinde, kalıcı olarak F1 2018’e sahip olabileceksiniz. Yapım Codemasters tarafından geliştirilen ve yayınlanan 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonasının resmi video oyunu olarak biliniyor. Oyun takvimden yirmi bir devrenin tamamını, sezonda yarışan yirmi sürücüyü ve on takımı içeriyor. 24 Ağustos 2018’de piyasaya sürülen ve neredeyse yeni ibaresine sahip olan yapımı elde etmeniz için işte yapmanız gerekenler;
Nasıl elde edilir?
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İlk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun Humble Bundle sayfasına erişin.
Karşınıza çıkan ekranda Get the Game butonuna tıklayarak hesap oluşturun veya mevcut hesabınıza giriş yapın. Ardından hesabınıza ait e-posta adresine gelen maile tıklayın.
E-posta adresinize gönderilen içerikte aşağıda yeşil olarak beliren Redeem Now butonuna tıklayın.
Açılan sayfada en alt kısma ulaşarak Reveal your Steam key’e tıklayın ve Steam platformu için verilen oyun anahtarını kopyalayın.
Bu aşamadan sonra Steam uygulamasını açarak aldığınız oyun anahtarını “Bir Oyun etkinleştir” kısmına yapıştırarak oyunu hesabınıza ekleyebilirsiniz.
Bu adımları izlemenizden sonra F1 2018’e kalıcı olarak sahip olabileceksiniz. Son olarak kampanya süresinin 10 Ağustos 23:00’da sonlandığını da lütfen unutmayın.