WhatsApp, Süresi Dolan Mesajlar özelliğini test etmeye başladı

WhatsApp, son zamanlarda yaptığı güvenlik odaklı güncellemelerine bir yenisini daha ekliyor. Yeni özellik, mesajları belli bir süre sonra otomatik silinecek şekilde ayarlamamızı sağlayacak.

İlginizi çekebilir: WhatsApp, Gelişmiş Arama modunu Android’de test etmeye başladı

reklam

WhatsApp mesajları otomatik olarak silinebilecek

WhatsApp, son zamanlarda güvenlik ve gizlilik odaklı güncellemelere odaklanmış durumda. Yedeklemelerin uçtan uca şifreleme ile korunması ve yalan haberleri engellemek için getirdiği yenilik, bu güvenlik özelliklerinin başında geliyor. Şimdi şirket, Android uygulamasında Expiring Messages (Süresi Dolan Mesajlar) isimli yeni bir özellik test etmeye başladı.

Bu özellik sayesinde eğer isterseniz, gönderdiğiniz mesajın 1 hafta sonra kendiliğinden silinmesini sağlayabileceksiniz. Bir mesajı bu şekilde ayarladığınız zaman WhatsApp, onu belirlenen süre geldiğinde sizden ve karşıdaki kişinin telefonundan siliyor.

Süresi dolan mesajlar özelliği, WhatsApp’ın rakibi Signal mesajlaşma uygulamasında da uzun süredir vardı. WhatsApp ise hem rakiplerine ayak uydurmak, hem de kullanıcılara daha fazla hakimiyet vererek gizlilik ve güvenliği ne kadar önemsediğini göstermek için buna benzer özelliklerini kullanıma sunmaya devam ediyor. Ancak WhatsAp‘ın, kendisini Signal‘den ayırdığını söyleyebiliriz; zira Signal, kullanıcıya 5 saniyeden 1 haftaya kadar istediği zaman dilimini seçme imkanı veriyor. WhatsApp‘ın ise sabit olarak 1 hafta için ayarlama imkanı verdiğini görüyoruz.

Bununla birlikte süresi dolan mesajlar özelliğinin önceden göndermiş olduğunuz mesajlarda kullanılamayacağını, mesajı tam göndermek üzereyken ayarlamak gerektiğini de ekleyelim.

Ayrıca WhatsApp, özelliğin çalışma mantığıyla alakalı da şu bilgileri verdi:

Sohbetlerdeki süresi dolan mesajları herkes açabilir ve kapatabilir. Gruplar için yalnızca grup yöneticileri seçeneği değiştirebilir.

açabilir ve kapatabilir. Gruplar için seçeneği değiştirebilir. Özellik devre dışı bırakıldığında gönderilen ve alınan mesajlar etkilenmeyecektir .

bırakıldığında ve mesajlar . Medyanın da sohbette süresi dolacak, ancak bazı resimler / videolar sona ermeden önce kaydedilmiş olabilir.

/ sona ermeden önce kaydedilmiş olabilir. Süresi dolan mesajlar her zaman uçtan uca şifrelenir.

Süresi dolan mesajlar özelliğinin WhatsApp‘a ne zaman ekleneceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Platformun bundan önceki testlerinde, çok kısa olmayan ama çok uzun da olmayan sürede özellikleri yayınladığını düşünürsek, bu yeni özelliğin de yakın zamanda kullanıma sunulacağını öngörebiliriz.