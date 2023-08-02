Otomotiv sektörü, çip krizi ve tedarik sıkıntısıyla beraber şu sıralar oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Üstüne bir de ülkemizde bir türlü çözüme kavuşturulamayan sıfır otomobillerde yaşanan stokçuluk sorunu, otomobil fiyatlarının artmasına neden oluyor. Bu duruma çözüm getirmek için harekete geçen Ticaret Bakanlığı, yeni bir elektronik sistem üzerinde çalışıyor. Sıfır otomobil stoklayan fırsatçılar bu haberi sevmeyecek!

Sıfır Otomobiller Ülkeye Girdikleri Andan İtibaren Ticaret Bakanlığı’nın Radarında Olacak!

Son gelen bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı, sıfır otomobillerin stok durumunu takip etmek için yeni bir elektronik sistem kuracak. Bu sayede, bir otomobilin ülkemize giriş anından müşteriye ulaşana kadar olan süreç detaylı bir şekilde izlenebilecek.

Aracın üretim bandından çıkması veya ithal edilmesiyle başlayan takip, müşteriye teslim edilinceye kadar devam edecek. Bayiye ve müşteriye ulaşma süreleri gibi tüm bilgiler bu sistemde yer alacak. Böylece, araçların stoklanıp stoklanmadığı rahatlıkla anlaşılabilecek.

Bu uygulamayla amaçlanan şey, bayilerin stokçuluk yapmasının önüne geçmek ve sıfır otomobilde yaşanan stokçuluk sorununu çözmek. Bu önlem sayesinde ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Bakanlık, ülkemize giren veya ülkemizde üretilen araçların takibini yaparak stok yapma eğiliminde olan firmaların ve bayilerin önüne geçmeyi planlıyor.

Diğer yandan, ikinci el otomobil piyasasında da fiyatları daha makul bir seviyeye getirmek amacıyla ilan sitelerine yeni sorumluluklar yükleniyor. Bu sitelerde otomobil satışı yapan kişilerin gerçek isim, soyadı ve telefon bilgilerinin yer alması zorunlu olacak. Bu sayede satış yapan kişiler çok daha rahat takip edilebilecek.

Ticaret Bakanlığı, stokçuluğa karşı aldığı önlemleri artırmaya devam ediyor. Bu tür önlemlerin, otomotiv sektöründeki arz talep dengesini sağlamada önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce stokçulara karşı alınan önlemler yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!