Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla yapılan taksitli harcamalara yönelik yeni bir karar aldı. Piyasalardaki dengesizliği ortadan kaldırmak ve enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla alınan bu karara göre, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurtdışı harcamalar artık taksitlendirilemeyecek. Finans sektöründeki yangına bir bardak su döktük! Peki yangın söner mi?

BDDK Arz ve Talep Enflasyonunu Dengelemek İçin Adımlar Atıyor!

Finansal istikrarın güçlendirilmesi amacıyla alınan bu karar, 31 Temmuz 2023 tarihinde BDDK’nın internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu kararda bankaları rahatlatacak önemlere de yer verilmiş. Buna göre risk ağırlıklarının hesaplamasında ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, binek araç edinimi için kullandırılacak taşıt kredileri ve taşıt teminatlı krediler ile tüketici finansal kiralama işlemleri dikkate alınarak artırıldı.

Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme süreleri havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalarda uygulanmayacak. Yani bu tür harcamalarda artık taksitlendirme yapılmayacak.

BDDK’nın konu hakkındaki açıklaması ise şu şekilde:

“Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir.”

Bu kararın amacı, finansal sistemin daha sağlam ve dengelemeye yönelik adımlar atmak. BDDK’nın bu tür düzenlemeleri, finansal istikrarı korumak ve tüketicilerin finansal durumunu göz önünde bulundurarak harcama alışkanlıklarını düzenlemeye yönelik kararlar olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak, bu kararın havayolu şirketleri, seyahat acenteleri ve konaklama işletmeleri gibi sektörlere etkisi tartışmalı. Taksitlendirme seçeneğinin kaldırılması, tüketicilerin yurtdışı seyahatlerini ve harcamalarını etkileyebilir. Özellikle tatil ve seyahat planları yapanlar için bu durum önemli bir değişiklik olacaktır.

Diğer taraftan, BDDK’nın finansal istikrarı sağlama çabaları ve risk yönetimi açısından bu tür düzenlemelerin önemi büyük. Kararın uygulaması ve etkileri finansa sektörü tarafından yakından takip edilecek.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S24 Güç Sarhoşu İşlemcisiyle Ortaya Çıktı! Yerinde Duramıyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce BDDK’nın bu kararı enflasyonu dengelemeye yetecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!