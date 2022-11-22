Amazon, sesli asistan Alexa’yı geliştirmeye ve desteklemeye devam ederek bu yıl potansiyel olarak 10 milyar dolar kaybedebilir. Business Insider, Amazon’da çalışan ya da daha önce çalışmış olan paydaşlarla yaptığı görüşmelere dayanıyor.

Business Insider, Amazon’un donanım bölümündeki birkaç çalışanla ve eski çalışanlarla konuştu. Bunlar bölümün “krizde” olduğunu söylüyor. Alexa’dan para kazanmaya yönelik her plan karaya oturdu. Eski bir çalışan Alexa’yı “büyük bir başarısızlık” ve “boşa harcanmış bir fırsat” olarak nitelendirdi.

Business Insider‘a göre, bu ayın başlarında yaşanan işten çıkarmalar, yıllardır süren gidişatı tersine çevirme çabalarının bir sonucu. Alexa’nın geliştirilmesi, eski CEO Jeff Bezos’un “gözde projesi” olduğu bildirildiğinde çok sayıda insan ve kaynak tahsis edildi. Business Insider’ın iddiasına göre, 2019’un sonunda sesli asistan bölümünde yeni personel işe alınmadı ve Bezos projeye olan ilgisini kaybetmiş görünüyordu.

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Alexa’nın gelir modelini açıklayan dahili bir belgede Amazon’un “insanlar cihazlarımızı satın aldıklarında değil, cihazlarımızı kullandıklarında sesli asistandan para kazanmak istediği” belirtiliyordu. Örneğin Amazon, kullanıcıların Domino’s’tan pizza satın alabilmeleri veya Uber üzerinden sesli komutla araç çağırabilmeleri için şirketlerle ortaklık kurmaya çalıştı. Amazon daha sonra bu siparişlerden de kazanacaktır. Sonunda şirket, “özelliğin kullanılmaması nedeniyle” satış hedeflerini yayınlamayı bıraktı. Amazon’dan Alexa aracılığıyla yapılan siparişlerin sayısının da hayal kırıklığı yarattığı söylendi.

Amazon CEO’su Andy Jassy çalışanlara gönderdiği bir mesajda şirketin hala “Alexa üzerinde çalışmaya tamamen kararlı” olduğunu yazdı. Business Insider’a konuşan bir çalışan ise ‘gelecekte donanım için net bir kılavuz olmadığını’ söyledi. Çalışana göre, donanım kârlı olmayacağı için Amazon’un ürünler üzerinde çalışmaya devam etmesi için net bir teşvik yok.