FIFA 2022 Dünya Kupası Katar’da resmen başladı. Oyun, çoğunlukla Katar Hükümeti’nin etkinliği ele alışı nedeniyle tartışmalarla dolu. Ancak turnuva her alanda olduğu gibi teknoloji endüstrisinde de yer buldu. Amerikan teknoloji devi Google, uluslararası bir oyun turnuvası başladığında genellikle bir mini-doodle ya da başka ana sayfa içi oyunlar yayınlıyor. Bu kez şirket, yeni bir mini oyunla holiganların çok oyunculu mücadelelerde birbirlerine gol atmalarına olanak tanıyor. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Google’dan FIFA 2022 Dünya Kupası İçin Bir Mini Oyun

Bu mini oyunu etkinleştirmek ve oynamak Google’da herhangi bir şey aramak kadar kolay. Özellik hem Android hem de iOS platformları için yayına girdi. Google Başkan Yardımcısı bunu Twitter hesabından resmen doğruladı. Mini oyunu oynamak ve etkinleştirmek için “Dünya Kupası” araması yapmak ve ardından en alttaki futbol topuna basmak gerekiyor. Bu sayede yeni mini oyunun tadını çıkarabilirsiniz

Google’ın tasarladığı mini oyun, futbolun en büyük etkinliği öncesinde taraftar etkileşimini artırmak için mükemmel bir yöntem. Oyun yeni keşfedilse bile milyonlarca insan şu an arama motoru üzerinden yeni güncellemeyi test ediyor. Oyun içinde her Dünya Kupası maçı için mini oyunlar var ve her iki takımdan taraftarların altın gol atmalarına ve takımlarının sayısını dijital olarak milyonlara çıkarmalarına olanak tanıyor. Marka daha önce 1’e 1 oyuncu ve 4’e 4 Cadılar Bayramı tabanlı çok oyunculu Petank gibi bazı etkinlikleri bünyesinde barındırmıştı. Yeni FIFA oyunu da bunlara benzer tek kişilik bir MMO oyunu.

Dünya futbolunun en büyük yönetim organı FIFA, bu ayın başlarında hasar kontrol modundaydı. Katılımcı ülkelerden ev sahibi ülkeyi insan hakları konusundaki kötü sicilleri nedeniyle eleştirmekten vazgeçmelerini ve “şimdi futbola odaklanmalarını” istedi. Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter de Dünya Kupasına ev sahipliği yapması için Katar’ın seçilmesinin bir hata olduğunu belirtti. Turnuvanın ileri günlerinde neler olacağını merakla bekliyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: Samsung, Google’ı Geride Bırakarak Dünya Çapında En İyi Marka Sıralamasında Zirveye Yerleşti!