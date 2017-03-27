Seri Üretim ile Yapay Kan Üretebilmenin Yolu Açılmış Olabilir

Doktorların en büyük hayallerinden birisi de ihtiyaç duyulan kana anında ulaşabilmek ve seri üretim yapay kan ile bu mümkün olabilir.

Laboratuvarda kan üretebilmek insanlığın bir süredir sahip olduğu bir teknoloji ancak bu seri üretim ile mümkün değildi. Günümüzde kullanılan teknik ile bilim adamları laboratuvarda bir miktar yapay kan üretebiliyor. Ancak İngiliz araştırmacılar toplu üretimin önünü açmış olabilir.

Yeni geliştirilmiş teknik ile sınırsız miktarda kırmızı kan hücresi üretilebiliyor. Kültür şeklinde üretilen yetişkin kırmızı kan hücresi büyük bir gelişme olabilir. Bunun önündeki en büyük engel ise şimdilik bu yeni üretim tekniğini ticari üretime çevirmek. İngiltere Ulusal Sağlı Servisi bu sene yapay kanı denemeye başlayacak. Ancak denenecek olan bu kanlar yeni üretim tekniği ile üretilen kanlar olmayacak.

Bu tekniğin yayılması ile beraber yetersiz kan probleminin önüne geçilebilir. Özellikle nadir kan grubuna sahip olan insanlar tüm dünyada sıkıntılar çekiyor. Bu üretim tekniği ile artık insanlığı kan ihtiyacı ortadan kalkacak.