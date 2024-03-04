Almanya merkezli ses devi Sennheiser, bir süredir yeni kablosuz kulaklığı Sennheiser Momentum True Wireless 4 üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Momentum True Wireless 4 tanıtıldı. Detaylara bakalım.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 neler sunuyor?

Kulaklık üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor:

Siyah Bakır

Siyah Grafit

Beyaz Gümüş

Momentum True Wireless 4, Qualcomm Snapdragon S5 Sound Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor.

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Bluetooth tarafında ise Bluetooth 5.4 desteğine sahip olan kulaklık dört farklı kodeğe sahip:

AptX

AptX Adaptive

AAC

SBC

Momentum True Wireless 4, aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip. Kulaklıklar batarya tarafında ise tek şarj ile 7.5 saate varan bir kullanım sunabiliyor. Şarj kutusu ile birlikte ise bu süre 30 saate kadar çıkıyor. Sennheiser Momentum True Wireless 4 şarj tarafında ise Type-C üzerinden kablolu şarjı ve Qi kablosuz şarjı destekler nitelikte.