Apple, açıkladığı 2026 mali yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında Mac kategorisinde göz alıcı bir başarıya imza attı. Şirket, ilgili üç aylık dönemde pazara yepyeni bir bilgisayar modeli sunmamış olmasına rağmen Mac gelirlerini yıllık bazda %29 artırarak 10,35 milyar dolara çıkardığını duyurdu. Geçen yılın aynı döneminde 8,05 milyar dolar olan Mac gelirlerindeki bu sert tırmanışın ana mimarı ise uygun fiyatlı yeni dizüstü bilgisayar MacBook Neo oldu.

1. Yeni Model Çıkmadan Gelen Rekor Gelir

Apple’ın Mac biriminde yakaladığı %29’luk ivme, lansman takvimi göz önüne alındığında oldukça dikkat çekici. Üçüncü çeyreğin kapsadığı tarihler arasında yeni bir lansman yapılmamış olsa da, çeyrekten hemen önce satışa sunulan giriş seviyesi MacBook Neo, sunduğu fiyat/performans dengesiyle ilk kez Mac ekosistemine giren kullanıcıların odağı haline geldi ve satış grafiğini yukarı taşıdı.

2. Zam Öncesi Alım Hareketi de Satışları Tetikledi

Sektör analistleri, Mac satışlarındaki bu ani sıçramada MacBook Neo’nun başarısının yanı sıra Haziran ayındaki küresel fiyat güncellemelerinin de payı olabileceğini vurguluyor:

Fiyat Güncellemesi: Apple, 25 Haziran 2026 tarihinde —yani 3. çeyreğin kapanışından sadece iki gün önce— Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede Mac serisine fiyat artışı uyguladı.

Erken Satın Alım Fırtınası: Zammın uygulanmasından hemen önce gerçekleşen “zam öncesi son alım” hareketliliğinin de çeyreğin kapanış rakamlarına olumlu yansıdığı değerlendiriliyor. Asıl merak edilen konu ise yeni zamlı fiyatların ardından önümüzdeki çeyrekte satış seyrinin nasıl şekilleneceği.

Güncel Mac Türkiye Başlangıç Fiyatları

Yapılan son fiyat düzenlemesinin ardından Türkiye’deki başlangıç seviye Mac fiyatları şu şekilde listeleniyor: