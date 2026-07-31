Tüketicilerin ve üreticilerin hızla SUV segmentine yöneldiği otomotiv pazarında Honda, efsanevi sedan modeli Accord’u yaşatmaya ve güncel tutmaya devam ediyor. Şirket, radikal bir makyaj operasyonu yerine daha çok mikro tasarım dokunuşları ve ileri seviye sürüş teknolojilerine odaklandığı 2027 Honda Accord modelini Japonya’da resmi olarak tanıttı.

1. Tasarımda Mikro Dokunuşlar ve Yeni Renkler

Yeni Accord, büyük görsel değişimler yerine aracın çizgisini bozmayan minimalist dokunuşlarla tazelendi:

Şeffaf Sinyaller: Japonya’daki tüm versiyonlarda ön farların içinde yer alan turuncu reflektörlerin yerini şeffaf yan sinyal lambaları aldı.

Gövde Rengi Detaylar: Ön farların etrafını saran kaplama detayları artık otomobilin dış gövde rengiyle birebir aynı renkte geliyor.

Renk Paleti: Yenilenen Accord; Kanyon Nehir Mavisi Metalik, Platin Beyaz İnci, Kristal Siyah İnci ve Meteorit Gri Metalik olmak üzere 4 farklı dış renk opsiyonuyla sunuluyor.

2. Teknolojik Devrim: Honda Sensing 360+ ile Eller Serbest Sürüş

Güncellemenin en dikkat çekici ayağı, serinin tepe noktasında yer alan Accord e:HEV Sensing 360+ amiral gemisi versiyonuyla geldi:

Eller Serbest (Hands-Free) Sürüş: Gelişmiş Honda Sensing 360+ sürüş destek sistemi, haritalandırılmış otoyollarda sürücülerin ellerini direksiyondan çekerek seyahat etmesine olanak tanıyor.

Tasarım Farkı: Bu özel donanım seviyesi, dışarıdan bakıldığında gövde rengi ön ızgarası ve yine gövde rengi köpekbalığı sırtı anteniyle standart e:HEV modellerinden ayrışıyor.

3. Motor Seçeneği ve Fiyatlandırma

Otomobilin kaputunun altında kendini kanıtlamış olan e:HEV hibrit ünite varlığını sürdürüyor:

Motor Altyapısı: 2.0 litrelik atmosferik dört silindirli benzinli motor, iki adet elektrik motoru ve eCVT şanzıman kombinasyonu.

Japonya Fiyatı: Yenilenen Accord’un başlangıç fiyatı yaklaşık 37.000 dolar olarak açıklandı. Eller serbest sürüş teknolojisini barındıran en üst Sensing 360+ paketinde ise fiyat 39.600 dolar seviyesine ulaşıyor.