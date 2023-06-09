Güvenlik teknolojileri ve iş zekâsı çözümleri entegratörü Securitas Technology’nin Türkiye pazarıyla buluşturduğu Elektronik Fiyat Etiketi (ESL), tüm fiyatların merkezden sadece birkaç tuşa basarak saniyeler içinde değişmesine imkan veriyor. Günlük operasyon içinde zaman kaybı ve ek maliyete neden olan etiket değiştirme işlemi böylece hızlanırken, perakende mağazalarında verimlilik artışı sağlanıyor. Çözüm, pek çok avantajı sebebiyle perakende sektörü tarafından yoğunlukla tercih edilirken, son olarak Starbucks Türkiye de Elektronik Fiyat Etiketi kullanan firmalar arasına katıldı.

Securitas Technology Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, “Türkiye’deki perakendecilere, ışık hızında uzaktan fiyat güncellemesi yapmaya imkân veren, etiket ile kasa arasında fiyat uyumunu kesin bir şekilde sağlayan, promosyonları vurgulayan ve daha canlı bir ürün teşhiri gerçekleştiren bir çözüm sunuyoruz” dedi.

Elektronik Fiyat Etiketi, merkezi yönetim sayesinde insan hatalarını en aza indiriyor. Çözüm, fiyat güncellemesinin yanı sıra promosyon kampanyaları için de kullanılabiliyor.

15 yıllık pil ömrüyle fark yaratıyor

Yeni Nesil Elektronik Fiyat Etiketi teknolojik tasarımıyla 15 yıl pil ömrüne sahip. Etiketin barkodla eşleştirme işlemi en fazla 20 saniye sürüyor ve 60 bin etiketi yaklaşık bir saat içinde güncelleyebiliyor. Güç tüketimini azaltan yekpare bir tasarıma sahip olan yeni çözüm, IP68 koruma seviyesinde tasarlandığı için farklı sıcaklıklara uyum sağlayabiliyor, suya ve toza dayanıklı yapısı ile fark yaratıyor. Yalnızca 7,8 mm kalınlığındaki ürün zarif görünümü ile raf estetiğini de yeni bir düzeye taşıyor.

Elektronik Fiyat Etiketi, etiket yönetmeliğine uyumu artırıyor. Ayrıca kâğıt, yazıcı, toner, raf düzenlemesi gibi operasyon ve işletim giderleri de son buluyor.

Sürdürülebilir bir dünya için de Elektronik Fiyat Etiketi

Elektronik Fiyat Etiketi detaylı stok kontrolü sağlamanın yanı sıra unlu ve sütlü mamuller, sebze, meyve, şarküteri gibi ürünlerin son kullanma tarihlerini takip ederek, perakendecilere bu ürünleri stok eritme kampanyalarına dahil etme fırsatı sunuyor. Hızla satılması için fiyatta indirime gidilen ürünlerin fire ve israfının azaltılması hem ekonomiye hem de sürdürülebilir yaşam hedefine katkı yapıyor.

Elektronik etiketler, kağıt kullanımını tamamen ortadan kaldırarak ormanların korunmasına da yardımcı oluyor. Çünkü kağıt etiket için tek bir mağaza yılda ortalama 300 bin adet A4 boyutunda kağıt kullanıyor. Bu miktarda kağıt ise 5 yetişkin ağaçtan elde ediliyor. Kağıt kullanımının önüne geçen Elektronik Fiyat Etiketi, iklim değişikliğini tetikleyen en önemli nedenlerin başında gelen kağıt kullanımını azaltıyor.

Paris Anlaşması hedeflerine uygun olarak karbon ayak izini azaltan ve Science Based Target girişimine imza atan ilk elektronik güvenlik şirketi olan Securitas Technology, Elektronik Fiyat Etiketi’nin daha yaşanabilir dünya için yaptığı katkıyla tüm müşterilerini de sürdürülebilirlik hedeflerine ortak ediyor.

Elektronik Fiyat Etiketi için 81 ilde kurulum ve servis hizmeti sağlayan Securitas Technology, böylece Türkiye’nin dört bir yanında mağaza ya da şubeleri bulunan perakendecilere yerinde destek vererek önemli avantaj yaşatıyor.