Securitas Technology Türkiye, Bilişim 500 araştırmasında ‘Sistem Entegratörü ve İş Ortağı – Güvenlik Kamera Donanım’ kategorisinde zirvede yer alma başarısı gösterdi. Genel sıralamada ise Türkiye’nin en büyük 18. bilişim şirketi oldu.

Lider güvenlik teknolojileri sağlayıcısı Securitas Technology Türkiye, Türkiye bilişim sektörünün en prestijli araştırmalarından biri olan Bilişim 500’de önemli bir başarıya imza attı. Şirket, ‘Sistem Entegratörü ve İş Ortağı – Güvenlik Kamera Donanım’ kategorisinde Türkiye birincisi olarak sektördeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Genel sıralamada ise Türkiye’nin en büyük 18. bilişim şirketi olarak yer aldı.

Türkiye bilişim sektörünün en saygın organizasyonlarından biri olan Bilişim 500 Ödül Töreni, bu yıl ‘Bakış Açını Değiştir’ mottosuyla Grand Pera – Tarihi Emek Sineması’nda gerçekleştirildi. Törende, Securitas Technology Türkiye, ‘Sistem Entegratörü ve İş Ortağı – Güvenlik Kamera Donanım’ kategorisinde birinci olarak zirvede yer aldı. Ödül, şirketi temsilen CSO Hüseyin Top’a takdim edildi.

Yelkencioğlu’ndan istikrar vurgusu

Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu, “Bu ödül, uzun vadeli istikrarımızın ve güçlü iş birliklerimizin bir göstergesidir. Güvenlik teknolojilerinde sadece başarılı değil, sürdürülebilir bir güç olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve bize güvenen müşterilerimize içten teşekkür ediyorum” dedi.

Elektronik güvenlik sistemlerinden yapay zeka destekli analiz çözümlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Securitas Technology Türkiye, sektöründeki öncü konumunu sağlam adımlarla korumaya devam ediyor.