Bir eğitim kurumunda öğrencilerin kendini rahat hissedeceği ve nitelikli bir öğrenme ortamının oluşturulabilmesi için ‘olmazsa olmaz’ koşullardan biri, iyi tasarlanmış bir güvenlik sistemine sahip olunmasıdır. Eğitim-öğretimin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi öğrencilerin başarısı ve mutluluğunu doğrudan etkilediği gibi, o eğitim kurumunun prestiji açısından da büyük önem taşır.

Securitas Technology Türkiye, eğitim sektöründe sunduğu ileri seviye ve entegre güvenlik sistemleri sayesinde; öğrencilerin okul servisinde güvenli seyahat etmesinden bir yangın halinde bina içinde öğrenci/çalışan kalıp kalmadığını öğrenmeye kadar birçok riskin önüne geçilmesini sağlıyor. Ayrıca üniversitelerde yoğun insan sirkülasyonu ile işleyen kampüslerin güvenlik ihtiyaçlarını belirleyerek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda özel projeler hazırlıyor.

Güvenlik, en kritik yatırımlardan biri

Securitas Technology Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, günümüzde entegre güvenlik sistemlerinin öğrencileri, okulları ve ziyaretçileri korumak için en kritik yatırımlardan biri olduğunu belirterek, “Bu yatırım, okul yöneticilerinin ebeveynlere okulları daha güvenli hale getirmek ve çocuklarını korumak için nasıl harekete geçtiklerini ve ne derece önlem aldıklarını gösteriyor” dedi.

Her düzeyde eğitim kurumunun güvenlik seviyesini artırmaya yardımcı olabilecek birçok güvenlik çözümü olduğunu belirten Yelkencioğlu, “Birbirleriyle iletişim kurduklarında maksimum verim sağlayan geçiş kontrol sistemleri ve video sistemlerini entegre ederek, giriş çıkışların akıllı kartlar ve kart okuyucularla güvenli şekilde yapılmasını sağlıyoruz. Kontrollü geçiş sistemleri yetkisiz veya kötü amaçlı kişileri sınıf ve laboratuvar gibi alanlardan uzak tutmak veya kişi sayısı kontrolünü yapmak amacıyla kullanılan en temel çözümlerin başında geliyor. Kampüste bulunan özel alanların belirlenen senaryolara göre izlenebilmesini ve ziyaretçi ya da öğrenci girişlerinin takip edilmesini sağlıyoruz. Kurulan sistemler sayesinde yangın gibi acil durumlarda kameralar olayın gerçekleştiği alana dönerek kayıt alıyor, aynı anda acil anons sistemi devreye girerken girişler otomatik olarak açık konuma getirilerek can ve mal kaybının önüne geçilmesine destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin sağlığını da koruyor

Pandemi döneminde öne çıkan termal kamera ve video analiz çözümü, salgın hastalıkların önlenebilmesi ve öğrencilerin sağlığının korunması açısından da etkili oldu. Her iki çözüm, okul girişinde ateş ve maske kontrolü yapılması yoluyla riskli kişilerin içeriye girişinin engellenmesini sağladı. Okul içinde sınıf, yemekhane, kantin gibi ortak alanlardaki kişi sayısını otomatik olarak algılayan yoğunluk ölçüm sistemleri ise tüm alanlarda güvenli kişi sayısının kontrolüne olanak tanıdı.

Yaka kamerası güvenlik açığının önüne geçiyor

Securitas, tek bir çatı altında ve müşteriye özel kurgulanmış İnsanlı Güvenlik Hizmetleri, Güvenlik Teknolojileri ve Uzaktan İzleme Hizmetleri’nin entegre çalıştığı bir güvenlik çözümü sunuyor. Pelin Yelkencioğlu, “Securitas çatısı altındaki insanlı güvenlik ve elektronik güvenlik çözümleri ortak bir yönetim süreci oluşturuyor. Bu sayede riskleri ve olayları tespit ediyor, caydırıyor ve en uygun müdahaleyi sağlıyoruz” dedi.

Securitas’ın okullara yönelik entegre güvenlik çözümleri arasında Yaka Kamerası önemli bir yer tutuyor. Görev yönetimi için hızlı ve profesyonel bir çözüm olan Yaka Kamerası, sesli veya sessiz video kayıt seçeneğiyle herhangi bir olayda delil oluşturabilecek görüntü kaydının yapılmasını sağlıyor. Bu çözüm, özellikle okulların güvenliğinde kritik konulardan biri olan öğrenciyi okuldan alacak ya da bırakacak kişiyle ilgili ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarının önüne geçilmesini sağlıyor.

Diğer yandan video analiz özellikli kamera sistemiyle okullarda gece güvenlik çalışanı görevlendirilmesine gerek kalmıyor. Çeşitli güvenlik riskleri tanımlanarak ihlal durumunda sistemin uyarıda bulunması ve Securitas Uzaktan İzleme Merkezi tarafından IP hoparlör vasıtasıyla duruma sesli müdahale edilmesi sağlanıyor.