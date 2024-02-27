Türk Telekom, yenilikçi çözümler geliştiren iştirakleri ve global partnerleriyle dünya standartlarını belirleyen çalışmalara imza atıyor.

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İştiraki Argela ile birlikte yerli mühendislerin öncülüğünde geliştirdiği şebeke teknolojilerinde stratejik önem taşıyan öncü teknoloji SEBA’yı dünyada ilk kez deneyimleyen şirket olan Türk Telekom, Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia’nın BB Suite ürünüyle güçlendirilmiş yeni SEBA mimarisini Zyxel ürünleriyle entegre ederek dünya çapındaki kullanıcılar için hazır hale getirdi.

Türk Telekom iştiraki Netsia‘nın en son teknoloji ürünü BB Suite‘i ve Zyxel’in Whitebox OLT‘si ile sanallaştırılmış ve ayrıştırılmış genişbant ağ stratejisini hayata geçirdiğini GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın katılımıyla Türk Telekom ile Zyxel arasında düzenlenen imza töreninde duyurdu.

Teknoloji birikimini değer odaklı yaklaşımıyla, üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonuna yansıtan Türk Telekom, sektörün en prestijli organizasyonlarından olan GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde önemli bir iş birliğine imza attı. Yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Türk Telekom, dijitalin yüzyılı yapma parolasıyla girdiği Türkiye Yüzyılı’nda yenilikçi teknoloji çözümlerini dünyaya ihraç etmeye hazırlanıyor. İştirakleri Argela ve Netsia’nın üzerinde çalıştığı “Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi”ni (SEBA) 2021’de ilk kez Türkiye’de deneyimleyen şirket olarak öncü bir çalışmaya daha liderlik eden Türk Telekom, iştiraki Netsia’nın geliştirdiği en son teknoloji ürünü BB Suite ile Open Networking Foundation’ın (ONF) SEBA mimarisini temel alan ilk toplu dağıtımını tamamladı. Netsia BB Suite’i ile Zyxel’in Whitebox OLT’sinin entegrasyonunu başarıyla tamamlayan Türk Telekom, dünya standartlarında, modern, kaliteli ve yüksek hızlı genişbant hizmeti sunmak için hazır hale getirdi. Fiber genişbant alanında devrim niteliğinde ortak bir inovasyon gerçekleştiren Türk Telekom, Netsia ve Zyxel GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde imzalanan sözleşmeyle iş birliğini resmiyete taşıdı. Türk Telekom’un iştiraki Netsia’nın üstün teknoloji çözümünün, imzalanan sözleşme ile Zyxel’in yoğun faaliyette olduğu Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da yaygınlık kazanarak dünya standartlarını belirlemesi bekleniyor.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Bir Telekom operatörü olmanın ötesinde öncü çalışmalarımız ve iş birliklerimiz ile Türkiye’nin teknoloji ihracatında söz sahibi ülke olma hedefine liderlik ediyoruz. Yerelde yaptığımız iş birlikleri ile ülkemizdeki ekosistemi desteklerken, globalde yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemize hem prestij hem de katma değer kazandırıyoruz. Yenilikçi çözümler üreten şirketimiz Argela ve ABD’deki iştiraki Netsia’nın geliştirdiği üstün fiber altyapı teknoloji ürünü Zyxel iş birliğiyle dünya standartlarını belirleyecek bir inovasyona dönüştü. Zyxel ile imzaladığımız bu sözleşme ile ülkemizin teknoloji ihraç eden ülke olma vizyonuna katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Zyxel İletişim Başkanı Karsten Gewecke, “Netsia BB Suite pazardaki en gelişmiş çok yönlü çözümlerden biri ve SDA Serisi Combo ürünümüz ağ ayrıştırma evrimini birlikte ilerletmek için tasarlandı. Satıcıdan bağımsız donanımla açık bir geniş bant erişim ortamı yaratan ve hizmet sağlayıcıları rekabette öne geçiren esnek, geleceğe dönük bir çözüm geliştirmek istedik. Bu alandaki öncü çalışmalar yürüten kurumlar olarak Türk Telekom’un OLT tedarikçilerinden ve SEBA ekosisteminin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

İçindekiler Netsia BB Suite

Netsia BB Suite

Netsia BB Suite, sanallaştırma ve yazılım tanımlı ağ özellikleri aracılığıyla operasyonel maliyetlerin azaltılmasına destek olan ve altyapı revizyonlarına gerek kalmadan çeşitli hizmetlerin sunulmasına olanak tanıyor. Operatörlerin ağ altyapısı kurulum ve yönetim pratiklerini dönüştüren Netsia BB Suite, en son teknoloji ile ağ yeteneklerini geliştiriyor ve operasyonları kolaylaştırıyor. Zyxel SDA Serisi, Netsia BB Suite’e ölçeklenebilirlik, esneklik ve birlikte çalışabilirlik sağlamak için tam donanımlı, hepsi bir arada bir PON Whitebox OLT sağlıyor.