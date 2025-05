Samsung’un mobil işletim sistemi arayüzü olan One UI, kullanıcı deneyimini sürekli iyileştiren güncellemelerle gündemde kalıyor. Teknoloji devinin bir sonraki büyük yazılım adımı olan One UI 8 için beklentiler artarken, sızan bilgiler özellikle bellek yönetimi konusunda önemli yenilikler vadediyor.

One UI 8 Daha Fazla RAM Plus Seçeneği Geliyor!

Samsung’un RAM Plus teknolojisi, cihazın dahili depolama alanının bir kısmını geçici olarak sanal RAM gibi kullanarak fiziksel bellek yetersiz kaldığında devreye giren bir çözüm sunuyor. Özellikle giriş ve orta segment cihazlarda fark yaratan bu özellik, One UI 8 ile birlikte üst limitini artıracak. Mevcut One UI 7 sürümünde kullanıcılar 2 GB, 4 GB veya 8 GB RAM Plus seçeneklerinden birini tercih edebilirken, gelen bilgilere göre One UI 8 ile bu listeye 12 GB’lık dördüncü bir seçenek eklenecek.

Bu artış, özellikle çoklu görev (multitasking) deneyimini doğrudan etkileyecek. Kullanıcılar, One UI 8 sayesinde daha fazla arka plan uygulamasını sistem tarafından kapatılmadan aktif tutabilecekler. Modern akıllı telefonlarda uygulamaların arka planda sürekli veri alışverişi yapma veya işlem yürütme eğilimi göz önüne alındığında, One UI 8 ile gelecek olan genişletilmiş sanal RAM kapasitesi, genel sistem akıcılığına ve uygulama geçiş hızlarına olumlu yansıyacaktır.

Samsung’un amiral gemisi modellerinde, örneğin Galaxy S24 Ultra gibi cihazlarda fiziksel RAM miktarının önceki nesillere göre artış göstermemesi bazı kullanıcılar tarafından eleştirilmişti. One UI 8 ile sunulacak olan 12 GB’a kadar RAM Plus desteği, bu eleştirilere bir yanıt niteliği taşıyabilir ve fiziksel bellek limitlerine takılmadan daha esnek bir kullanım sunmayı hedefleyebilir. Cihazın dahili depolama alanından ayrılan bu sanal RAM, performans düşüşlerini minimize ederek daha stabil bir deneyim sağlayacak.

One UI 8 güncellemesinin dağıtım takvimi henüz netleşmiş değil; zira One UI 7 güncellemesi hala dünya genelindeki uyumlu Galaxy cihazlarına ulaşmaya devam ediyor. Ancak One UI 8 geldiğinde, artırılmış RAM Plus gibi özelliklerle mevcut kullanıcı deneyimini daha da ileri taşıyacağı ve özellikle bellek yönetimi konusunda önemli bir iyileştirme sunacağı anlaşılıyor. Bu durum, gelecekteki Samsung cihazlarının yazılımsal olarak daha yetenekli hale geleceğinin bir işareti olarak değerlendirilebilir.

