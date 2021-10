Scam Airdrop | Zepe.io Nedir? | Bu Tuzağa Düşmeyin!!

Kripto dünyası, her ne kadar insanlık olarak bize farklı kapılar açmaya muktedir olsa da; insanların cebindeki paraya göz diken dolandırıcıları da beraberinde getiriyor. Bu durum, her alan ve her sektör için geçerli olsa da; dijital dünyadaki dolandırıcılıklar anlık zaaflarınızdan yararlanarak daha tehlikeli hale gelebiliyor ve neye uğradığınızı anlamadan, cüzdanınızdaki bütün varlıklarınızı kaybedebiliyorsunuz.

Kripto dünyasındaki dolandırıcılık yöntemlerine karşı hazırlıklı olun

Şuan kripto dünyasında en çok öne çıkan dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan uygulama, insanlara karşılığı olmayan varlıkları airdrop olarak göndererek oltalama yöntemi. Bu yöntem, oldukça akıllıca kurgulandığı için, ortalama bir kripto yatırımcısının bile anlık boşluğundan yararlanarak oyuna getirebilecek bir düzende tasarlanmış.

Peki bu scam airdrop dediğimiz dolandırıcılık nasıl işliyor

BSC Scan, Ether Scan gibi uygulamalar aracılığıyla aktif cüzdanların adreslerini tespit eden dolandırıcılar, kullanıcıları oltalamak amacıyla karşılığı olmayan coinleri airdrop üzerinden elde edilmiş gibi kullanıcılara yolluyorlar. Gerçekte bir değeri olmasa bile sanki yüksek bir meblağaya tekabül ediyor gibi gözüken bu coinler de, kullanıcı tarafından sevinçle karşılanarak; doğrudan gelen parayı bozdurma isteği oluşturuyor. Bunun üzerine scam siteye giriş yapan kullanıcı, elindeki sahte tokenleri bozdurmak için siteye cüzdan yetkisi verdiğinde; dolandırıcılar da bu cüzdanın içini boşaltmaya hazır hale geliyorlar.

İnsanların anlık zaaflarından yararlanan bu dolandırıcılığa maruz kalan çok fazla kullanıcı var. Özellikle bu bağlamda en çok oltalama saldırısı gerçekleştirilen sahte kripto varlıksa “Zepe.io”. 10 milyon adetin üzerinde cüzdana gönderilen Zepe.io, kendine birçok kurban da edindi. Özellikle MetaMask ve Trust Wallet gibi yazılım cüzdanları kullanıyorsanız bu 2 cüzdana da bilmediğiniz hiçbir yerden yetki vermemeniz gerekiyor.

Lütfen siz de, kripto dünyasındaki bu gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı çok dikkatli olun. Ayrıca Zepe.io harici bildiğiniz scam airdropları da bu yazının yorumlar bölümüne yazarsanız başka insanların da bu tuzağa düşmesine engel olabilirsiniz. Hali hazırda bizim tespit ettiğimiz scam airdroplar ise şu şekilde: Abfin (ABFIN), Airstack (AIR), Alpacafin.co (ALPACA), BNBw (BNBw), Bsctoken (BSCToken), Goflux (FLUX), Minereum BSC (MNEB), Shibadrop (SHIB), TheVera (VERA). İsmini verdiğimiz coinlerden herhangi biri eğer yazılım cüzdanınızda bulunuyorsa, bu coinlerle ilgili asla ve asla bir alım satım işlemi yapmaya kalkmayın!