Rusya Devlet Başkanı Putin Kripto Para Birimleri İle İlgili Olumlu Düşünüyor!

Çoğu devlet başkanının kripto para birimlerine karşı olduğu bir ortamda Rusya Devlet Başkanı Putin’den kripto paralara yönelik olumlu ifadeler geldi. CNBC ile yakın tarihli bir röportajda Putin, kripto varlıkların “var olma hakkına sahip olduğunu ve bir ödeme aracı olarak kullanılabileceğini” söyledi.

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Putin’in kripto paraları potansiyel bir ödeme aracı olarak görme konusundaki yorumu, ABD ve diğer birkaç Avrupa ülkesinin kripto pazarında katı düzenlemeler yapmayı düşündüğü bir zamanda geldi. Rusya Devlet Başkanı ayrıca teknolojinin nispeten yeni olduğunu ve bu nedenle kararsız olduğunu, ancak zamanla ödemeler için meşru bir araç haline gelebileceğini kaydetti.

“Kripto para birimi henüz hiçbir şey tarafından desteklenmiyor. Var ve bir hesaplama aracı olarak kullanılabilir elbette. Yine de bana öyle geliyor ki, şimdilik bunun hakkında konuşmak için çok erken.” Ama her şey gelişir, her şeyin var olma hakkı vardır. Nasıl daha ileri gideceğini göreceğiz, belki bir gün birikim aracı da olabilir. Bu piyasanın dalgalandığını görüyoruz. Bugün biraz erken.”

Rus lider kendisine yöneltilen “Bitcoin gibi kripto para birimlerini petrol ve gaz ticaretinde kullanılıp kullanılmayacağı” ile ilgili soruya,kripto para birimlerinin dalgalı doğasına atıfta bulunarak, şu ifadelerle yanıt verdi:

“Prensipte yapılabilir ancak bunun için çok erken.”

Putin bu ifadelerinin yanında kripto paraların “bir yerden bir yere para transferi yapmak için kullanılabileceğini” de dile getirdi. Ayrıca Putin kripto para birimlerinin büyük enerji tüketimini, kullanımlarına potansiyel bir engel olarak gördüğünü söyledi.

Putin’in kripto para piyasası hakkındaki yorumları, Rusya’nın kripto varlıklarını tamamen reddetmediğini yansıtıyor. Rusya ayrıca 2014’ten beri ABD’den yaptırımlarla karşı karşıya ve dijital varlıkların artan popülaritesi, tıpkı İran’ın Bitcoin kullanarak yapmaya çalıştığı gibi, ülkenin ticari yaptırımların üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.

Öte yandan ABD, Çin gibi kriptoyu tamamen yasaklama planları olmadığına dair güvence verdi, ancak SEC tarafından tehdit edilen katı politikalar ve düzenleyici baskı, kesinlikle kripto pazarının büyümesine engel teşkil edebilir.