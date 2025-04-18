Rekabet Kurulu, uzun süredir gündemde olan kritik bir karara imza attı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tofaş, otomotiv devi Stellantis Türkiye operasyonlarını devralacak. Yatırım şartı ile gelen bu onay, Rekabet Kurulu tarihinde bir ilki temsil ediyor.

Rekabet Kurulu onayladı! Tofaş Stellantis’i devralacak!

İlk başvurusu reddedilen devralma işlemi, tarafların sunduğu ikinci ve detaylı taahhüt paketiyle Rekabet Kurulu tarafından olumlu karşılandı. Kararın çıkmasında en belirleyici unsur, Tofaş tarafından sunulan kapsamlı yatırım planı oldu.

Bu plan sadece sermaye harcamalarını değil, aynı zamanda yerli üretimi güçlendirme, ihracat kapasitesini artırma ve istihdam yaratma gibi kritik başlıkları da içeriyor. Aynı zamanda Stellantis Türkiye kolunun satış ve dağıtım ağına dair getirilen yeni düzenlemeler de tüketici tercihlerini koruma amacına hizmet ediyor.

Tek durak bayilik modeli riskine karşı alınan önlemler, piyasadaki diğer markaların rekabet gücünü zedelememesi için büyük önem taşıyor. Bu da Rekabet Kurulu’nun yalnızca fiyat odaklı değil, aynı zamanda uzun vadeli rekabet koşullarını da gözeten bir politika benimsediğini gösteriyor.

Yapılan anlaşma ile Tofaş, 400 milyon euro karşılığında Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin hisselerini resmen devralmış olacak. Türkiye otomotiv sektörü açısından stratejik bir hamle olarak yorumlanan bu gelişme, önümüzdeki yıllarda hem üretim hem de istihdam açısından ciddi yansımalar yaratabilir.

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