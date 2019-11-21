Satcom Vision 2019’da uydu teknolojileri yenilikleri masaya yatırıldı

Sentez Medya tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Satcom Vision 2019, Ankara’da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

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Açılış konuşmalarını; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, RTÜK Kurul Üyesi Taha Yücel, Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren ve Sentez Medya Kurucusu Musa Savaş yaptı.

Yeni teknolojiler ile her bölgeye yüksek hızlı internet bağlantısının daha makul ücretlerle sunulmasının önünün açılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan “Bu yolda kat edilen önemli adımlardan biri de Elektronik Haberleşme Kanunu’na Ekli Telsiz Ücret Tarifesi’nde yapılan indirimler. Uydu işletmecilerine adil rekabet ortamı sağlanması ve abonelerin kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla alması amacıyla bazı uydu telsiz ruhsatname ve kullanım ücretleri kaldırıldı ve işletmecilerin üzerindeki mali yükümlülükler mümkün olan en asgari seviyeye indirildi. Aynı amaçla yürürlükteki mevzuatımız uyarınca hâlihazırda uydu hizmetleri konusunda çalışan işletmecilerin, bildirim yöntemiyle yetki alarak hizmet sunmaya başlayabilmesi mümkün hale getirildi.” dedi.

İsteğe Bağlı Yayıncılık Yükselişte

RTÜK Kurul Üyesi Taha Yücel ise “Yeni teknolojilerin gelişimiyle, etkileşimin artmasının sağladığı imkânlarla isteğe bağlı yayıncılık da hızla gelişti ve insanlar tabii istediği yayına, istediği yerde, istediği zamanda ulaşma imkanına kavuştuğunda ve buna da alıştığında, yayını durdurup geri alma ve ileri sarma imkânına da kavuştuğunda, bir şekilde bu alışkanlıklar geri dönülmez olarak yayın ortamını şekillendiriyor… Tabii bu alanda gelişmeler olurken, bir yandan da frekansların belirlenmesi, ileriye doğru planlanması önemli bir gündem maddesi oluyor.” diyerek görüşünü bildirdi.

Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren genişbant internet konusunda; “Artık uydu teknolojileri, ses ve düşük hızlardaki data iletişiminin ötesinde, geniş bant internet hizmetleri için de kullanılabilir hale gelmiş durumda. Bu yönüyle uydu geniş bant hizmetlerinin kara, deniz ve hava ulaşımında hareketli araçlarda, seyir esnasında, birçok alanda ve mecrada farklı uygulamaları hayata geçmiş durumda.” dedi.

Uydu Pazarına İlgi Artıyor

Sentez Medya Kurucusu Musa Savaş, “Bu yıl Satcom Vision etkinliklerinin 2’ncisini gerçekleştiriyor olmamıza rağmen beklentimizin üzerinde bir ilgiliyle karşılaştık. Bu yılki etkinlikte, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, uydu iletişimi sektörünün her kesiminden pek çok insanı ağırlama fırsatı yakaladık. Yapılan sunumlar ise pazarın hem bugünkü durumunun bir resmini çekti hem de yarınlarına ışık tuttu. Eminim ki etkinliğe katılan herkes, akıllarında pek çok yeni fikir ve sektöre ilişkin taze bilgilerle buradan ayrıldılar. Etkinliğimize olan ilginin artması ise aynı zamanda Türkiye’deki uydu pazarının her geçen gün büyümekte olduğunun bir kanıtı oldu. Bu doğrultuda, pazardaki büyümeye paralel olarak, Satcom Vision etkinliklerinin de gelecekte büyüyerek gelişeceğine dair inancımız tam.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, 5 farklı oturumda, çoğunluğu yabancı 40’a yakın konuşmacı, sektördeki mevcut durum, potansiyel yeni teknolojiler, ticari pazar perspektifleri gibi konuların yanı sıra gelecek beş yıllık döneme yönelik yol haritası göz önünde bulundurularak uydu pazarındaki yükselen trendleri anlatan sunumlar gerçekleştirdiler.