Mobil internet abone sayısı 60,4 milyona ulaştı

Mobil internet abone istatistikleri, Türkiye’nin internet kullanım alışkanlıklarındaki değişimi görünür kılıyor. Mobil cepten internet abonesi sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 60 milyon 436 bin 864’e yükseldi.

Pazar Verileri Raporu’ndan derlenen bilgiye göre, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye’de yüzde 99 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 80,1 milyon mobil abone bulunuyor.

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Temmuz 2009‘da sunulmaya başlanan 3G hizmeti kullanıcısı Mart 2016 sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı. 1 Nisan 2016‘da 4,5G‘nin hizmete girmesiyle 3G aboneliğinden bu teknolojiye hızlı bir geçiş süreci yaşandı.

Geçen yılın sonunda 3G abone sayısı 6 milyon 641 bin 597‘ye kadar gerilediği görüldü. Ancak 4,5G abone sayısı 71 milyon 348 bin 727′ye yükseldi. 2018 sonu itibarıyla M2M abone sayısı da 5 milyon 209 bin 371 oldu.

Mobil internet abone sayısı 60,4 milyon

2017 yılında 56 milyon 116 bin 304 olan 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant üye sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 60 milyon 436 bin 864’e ulaştı. Sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 41 milyon 562 bin 755 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde mobil internet kullanım miktarı toplam 864 bin 370 terabaytı buldu. Ayrıca 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı 849 bin 952 terabayt olarak hesaplandı.