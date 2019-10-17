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Mobil internet abone sayısı 60,4 milyona ulaştı
Mobil internet abone istatistikleri, Türkiye’nin internet kullanım alışkanlıklarındaki değişimi görünür kılıyor. Mobil cepten internet abonesi sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 60 milyon 436 bin 864’e yükseldi.
Pazar Verileri Raporu’ndan derlenen bilgiye göre, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye’de yüzde 99 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 80,1 milyon mobil abone bulunuyor.
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Temmuz 2009‘da sunulmaya başlanan 3G hizmeti kullanıcısı Mart 2016 sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı. 1 Nisan 2016‘da 4,5G‘nin hizmete girmesiyle 3G aboneliğinden bu teknolojiye hızlı bir geçiş süreci yaşandı.
Geçen yılın sonunda 3G abone sayısı 6 milyon 641 bin 597‘ye kadar gerilediği görüldü. Ancak 4,5G abone sayısı 71 milyon 348 bin 727′ye yükseldi. 2018 sonu itibarıyla M2M abone sayısı da 5 milyon 209 bin 371 oldu.
Mobil internet abone sayısı 60,4 milyon
2017 yılında 56 milyon 116 bin 304 olan 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant üye sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 60 milyon 436 bin 864’e ulaştı. Sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 41 milyon 562 bin 755 olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde mobil internet kullanım miktarı toplam 864 bin 370 terabaytı buldu. Ayrıca 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı 849 bin 952 terabayt olarak hesaplandı.
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Türkiye’de ilk WPA3 protokolünü kullanan marka Keenetic
WPA3 Wi-Fi güvenlik protokolü, ev ve işyerleri için en gelişmiş kablosuz iletişim olanağı sunuyor. WPA2’ye göre oldukça ileri güvenlik şifreleme ve kullanıcı doğrulama olanağı sağlayan bu protokol, ilk olarak Türkiye’de Keenetic markalı ağ ürünlerindeki yerini aldı.
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Konu hakkında Keenetic CEO’su Vefa Tarhan‘ın WPA3 Wi-Fi güvenlik protokolü hakkında yapmış olduğu açıklamada; “WPA2 şifreleme modelinin geçtiğimiz yıllarda çok fazla güvenlik açıkları ortaya çıkardığı bilinmekte. Keenetic, ürettiği tüm ürünlerde bu sorunu çözdü, bazı ağ üreticileri bu sorunu birkaç özel ürününde çözmekle yetindi. Diğer ağ üreticilerinin ürettiği ürünlerin önemli bir bölümünde cihazların güncellemesi olmadığı için kullanıcılar farkında olmadan ev ve iş yerlerinde kritik uygulamaların çalıştığı ortamlarda güvensiz bir şekilde bu cihazları kullanmaya devam ediyorlar. Günümüzde WPA3 kullanımı modem routerlarda düzenli bir güncellemeyi zorunlu bir gereksinim haline getirdi. Eski veya yeni internet kullanıcılarının ürünlerini kontrol etmelerinde fayda var. Bu yapacakları güncelleme veya ürün değişiminde ne kadar geç kalınırsa internet hatlarının 3. Şahıslar tarafından izinsiz kullanılma riskine, gerek hızınızın paylaşılarak yavaşlatılmasına, gerekse hattınızın suç unsurlarına alet olmasına kapı aralamış olurlar. Türkiye’de WPA3’ü sunan ilk firma olarak kullanıcılarımızın yenilikleri anında cihazlarına bulut teknoloji ile indirebiliyor olmaları kullanıcılara özel bir ayrıcalık.” dedi.
Şu anda WPA3 istemci bilgisayarlarda farklı üreticiler tarafından da sunulmaya başladı. Mobil tarafında ise Android 10 ve iOS 13 ile beraber kullanıcılar WPA3 şifrelemeyi kullanacaklar. Keenetic cihazlar ise WPA3 , WPA3 Enterprise ve OWE ‘yi Keenetic OS 3.1 yazılımıyla beraber kullanabilir durumda. Böylece internet ve ağ güvenliği açısından Türkiye’deki en güvenli modem ve router cihazları ise Keenetic markalı ürünler oluyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung One UI 2.0 yüz tanıma özelliği güncellendi!
Samsung One UI 2.0 Beta güncellemesi ile karşımızda ve arayüzde oldukça önemli bir güncelleme bizler karşılıyor. Kullanıcı arayüzünde çeşitli değişiklikler yapan Android 10, yüz tanıma korumasına 2 yeni özellik ekledi.
Samsung yüz tanıma kilidi sistemi, kullanıcıların telefonlarını koruyarak istenmeyen el değiştirme vakalarını engelliyor. Yüz tanıma ve parmak izi tanıma sistemleri telefonlarımızı korurken bunlar bir yerde saklanıyor mu bu da halen tartışma konusu.
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Yüz tanıma kilidinin bağlı olduğu ön kamera ile güvenlik hizmeti veren Galaxy S10, bu yazılımda yalnızca bir kişinin yüzünü kullanıyor ve diğer kişilere izin vermiyor. Bu bağlamda yüzünüzde yaptığınız en ufak bir değişiklik, telefonun güvenlik sebebi ile açılmamasına sebep olabiliyor.
Android 10 vasıtasıyla gelen ikinci özellik, kullanıcıların gözlerini baz alarak tarama işlemini gerçekleştiriyor. Ek güvenlik sağlamak adına aktifleştirilen yazılım, telefon sahiplerinin yüzlerini yalnızca onların gözleri açıkken tanıyor.
Galaxy S10’un “Ayarlar” sekmesindeki güvenlik menüsünde yer alan özellikler, henüz tamamlanmış değil. Beta aşamasında olan özelliklerin tamamlanılması, kullanıcıların belli bir süre içerisinde Samsung’a vereceği geri bildirimlere bağlı.
Samsung One UI 2.0 güncellemesi kendi ülkesi için yayınladıktan kısa bir süre sonra aralarında ABD‘nin de bulunduğu birkaç farklı bölgeye de dağıtmayı planlıyor. Güncellemenin ülkemizde kullanıma sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.
Samsung Android 10 Beta güncellemesi ile birlikte sunulan bu özellikler daha iyi bir yüz tanımaya telefonların kavuşabilmesini sağlayacak. Kısa süre içinde başta amiral gemisi Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 başta olmak üzere birçok orta segment telefona bu güncellemeler sunulacak.
Samsung
Samsung Galaxy S11, daha büyük ekran-gövde oranı sunacak!
Samsung Galaxy S11, sızıntıları elimize ulaşmaya başladı. Şu an bunun için çok erken olduğunu söyleyebiliriz ama yine de gelen detaylar baya heycan verici duruyor.
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Samsung Galaxy S11 üretime geçmeden hakkında bazı iddialar gelmeye başladı bile. İlk olarak Samsung’un cihazda yeni 5x periskobik telefoto kamera özelliğini test edeceği haberleri ortaya çıkmıştı.
Şimdi de cihazın internet performansını içeren HTML 5 tarayıcı testlerinde görüntüledik. Bu da S serisinin yeni üyesinde ekran tarafında yenilikler görebileceğimizi gösteriyor olabilir.
Cihaz testlerinde, SM-G416U model adıyla gördüğümüz telefonu HTML 5 benchmark kullanım değerleriyle karşılaşıyoruz. Yayınlanmayan Galaxy S modelinin testlerinde bu isimle karşımıza çıkıyor.
Süpriz yapmayarak, Kore Devinin akıllısında Android 10 çalışıyor. 20:9 boy oranına sahip olan ekran benchmarkta 384x854px çözünürlüğünde listelenmiş. Samsung Galaxy S10 ve Note 10 amiral gemilerinde, çoğu cihazdan alışık olduğumuz 19:9 formatını kullanıyordu. Galaxy A80 ve A70’de de 20:9 daha uzun bir ekranla karşılaşmıştık.
Firmanın, yavaş yavaş kendine özgü teknolojilerini üst düzey cihazlarına da uygulamaya kararlı olduğunu gösteriyor. Net bir bilgi henüz elimizde olmasa da şirket, daha uzun ekran anlayışını cihaza POP-UP kamera getirmek için kullanıyor olabilir.
Samsung Galaxy S11, önümüzdeki sene en erken Şubat ayına kadar görmeyi ummuyoruz. Fakat hakkında sızıntılar gelmeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Firma, Şubat ve Temmuz ayları olmak üzere iki kez cihaz lansmanı yapıyor.