Amerikan teknoloji devi NVIDIA, kendisini Washington ile Pekin arasındaki tırmanan ticari gerilimlerin tam ortasında buldu. Bu jeopolitik krizin en son sembolü, şirketin CEO’su Jensen Huang’ın Şanghay’a gerçekleştirdiği hassas ziyaret sırasında ortaya çıktı. Zira bu ziyaret, Çin gümrüklerinin NVIDIA’nın yapay zeka çipleri üzerindeki beklenmedik kısıtlamalarıyla aynı döneme denk geldi. Peki, bu kısıtlama, NVIDIA‘nın Çin pazarındaki geleceğini nasıl etkileyecek?

NVIDIA’nın H200 Çipleri Neden Engellendi?

Jensen Huang’ın Şanghay’daki çalışanlarıyla geleneksel yeni yıl kutlaması için Çin’e gitmesi, şirketin bölgedeki bağlılığını gösteriyor. Ancak bu ziyaretin hemen öncesinde, NVIDIA‘nın Çin pazarına yönelik en güçlü yapay zeka çipi olan H200 çipleri Hong Kong gümrüğünde engellendi. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri’nin geçtiğimiz Aralık ayında bu çiplerin ihracatına yeşil ışık yakmasına rağmen, Pekin’in de onayının hayati önem taşıdığını kanıtladı.

Washington’ın ihracat izinlerini vermesi, teknoloji savaşında yumuşama sinyali olarak yorumlanmıştı. Ancak Çinli makamların bu çiplerin ülkeye girişini durdurması, ABD onayının tek başına yeterli olmadığını açıkça gösteriyor. Bu sessiz ambargo, ne geçici ne de kalıcı olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadığı için, hem müşteriler hem de yatırımcılar arasında büyük bir belirsizlik yarattı. NVIDIA, bu belirsizliğe rağmen konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Çin’in Yerel Teknolojiyi Destekleme Stratejisi

Çinli düzenleyiciler, yerel teknoloji şirketlerini NVIDIA çip tedarikine olan bağımlılıklarını azaltmaları konusunda uyarıyor. Alibaba Group, Tencent ve ByteDance gibi devler, bu kısıtlamalar nedeniyle artık H200 çip ithalatını yalnızca en kritik projeleriyle sınırlandırıyorlar. Bu sınırlı arz, gri piyasada Jensen Huang‘ın şirketinin ürettiği bu güçlü yapay zeka çiplerinin fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltmiş durumda.

Yaşanan bu olay, ABD-Çin teknoloji çatışmasının yeni bir aşamasına işaret ediyor. Tam bir yasaklama yerine, her iki taraf da siyasi kaldıraç olarak sessiz gecikmeler ve seçici erişim kısıtlamalarını kullanmaya başladı. ABD, Çin’in teknolojik gelişimini tamamen durdurmadan yavaşlatmayı hedeflerken, Çin de yerel alternatifleri geliştirmesi için şirketlerini teşvik ediyor.

Bu durumun gelecekte onay süreçlerini yavaşlatması, maliyetleri artırması ve piyasada istikrarsızlık yaratması bekleniyor. NVIDIA her ne kadar Çin’de iş yapmaya devam etse de, her yeni çip sevkiyatının teknik performans kadar, iki ülkenin siyasi dengelerine de bağlı olacağı anlaşılıyor. Bu durum, teknoloji tedarik zincirinde uzun süreli bir güvensizlik ortamı oluşturuyor.

