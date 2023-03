Apple’ın uzun bir süredir konuşulan sarı iPhone 14 ve 14 Plus modelleri bugün sürpriz bir şekilde satışa sunuldu. Tüm dünyada satışa sunulan bu yeni renk ülkemizde 24 Mart 2023 tarihinde satılacak. Sarı renk tutkunları ise bu modeli 10 Mart tarihinde ön sipariş verebilecek. Telefonun sarı olmasından başka herhangi bir farkının olmadığını yine 128 GB‘lık baz model ile geldiğini belirtelim.

Apple Türkiye’nin bir zam daha yapacağı söyleniyordu. Ancak ürün kataloğunu yenileyen ve sarı rengi ekleyen Apple, ülkemizde zam yapmadı. Muhtemelen 14 Mayıs 2023 seçimlerini bekliyorlar. Seçimden sonra ne olacağını konuşmak için şimdilik erken. Eğer sarı rengini seviyorsanız Apple’ın yeni gözdesine mutlaka bir şans vermenizde fayda var.

İlginizi Çekebilir: iPhone SE 4 Ekran Konusundaki Tercihini Belli Etti

iPhone 14 Plus modeli özellikle batarya tarafında bu zamana kadar ki en iyi deneyimi sunuyor. Şahsi deneyimlerimi aktaracak olursak sabah 07:00’da şarjdan çektiğimiz Plus model, gece 01:00 sularında yoğun kullanıma rağmen hala yüzde 40 seviyesinde şarj sunuyor. Batarya benim için önemli diyorsanız bu yüzden Plus modele yönelebilirsiniz.

Apple’ın bu yıl Haziran ayındaki WWDC 23 etkinliğine kadar yeni ürün duyurmayacağı söyleniyor. Bu etkinlikte muhtemelen yeni Mac modelleri tanıtılıp satışa sunulacak. Ayrıca AirPods Max 2. nesil modelinin de artık tanıtılma vakti geldi. Apple, ses konusunda bu yıl bir atılım yapacak ama henüz bunu kestirmek mümkün değil. Cupertinolu teknoloji devinin WWDC 23 etkinliğinde iOS 17′yi de göstereceğini ve etkinlik sonrasında geliştiricileri üzerinde Beta sürecini başlatacağını da belirtelim.