Apple’ın ilk kendi üretimi 5G çipiyle ilgili endişeler nedeniyle iPhone SE 4 modelini iptal ettiği söyleniyordu. Ancak Apple’a yakınlığı ile bilinen Ming-Chi Kuo’nun yeni raporu, Apple’ın 6.1 inç OLED ekran ve özel bir 5G çip ile iPhone SE’nin gelişimini yeniden başlattığını söyledi. Kore’deki Elec’ten bir rapor, OLED ekranlı mevcut iPhone modellerinde bulunan Samsung ve LG ekranları yerine Çin merkezli BOE’nin OLED ekranını kullanacağını söylüyor.

BOE’nin 2023’te iPhone 15 serisi için OLED panel tedarik edeceği belirtiliyor. Ancak yeni rapora göre dinamik adalı OLED ekran üretiminde yaşanan zorluklar nedeniyle OLED panellerin ilk hacmini kaçırdığı söyleniyor. Bu yüzden Apple, iPhone 15 serisinde Samsung ve LG ile anlaşacak.

Raporda, düşük kaliteli bir ürün olduğu için, Apple’ın parça envanterini kullanarak optimize etmesi makul ifadeleri yer alıyor. 6.1 inç büyüklüğünde iPhone SE4 için LTPS OLED fiyatının şu anda yaklaşık 40 dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu da 6.7 inç iPhone 14 Pro Max’te kullanılan LTPO OLED panelinin yarısından daha az olduğunu gösteriyor.

