Plajda kullanılabilen kablosuz mikrofon kiti | Saramonic Blink 500 B2

Saramonic Blink 500 B2 fiyat performans kablosuz yaka mikrofonu incelemesi ile karşınızdayız.

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Saramonic Blink 500 incelemesi

Kablosuz yaka mikrofonu arayanlar için oldukça iyi bir fiyat performans ürünü olan Saramonic Blink 500 B2, iki yaka mikrofonu ve bir alıcı ile birlikte geliyor.

Üzerinde yer alan mikrofonlar ile kolayca ses kaydı alınabilir durumda. Dilerseniz kutudan çıkan kaya mikrofonlarını da Blink 500’e takarak klasik bir kullanım da sağlayabilirsiniz. Tak çalıştır tarzında hızlıca çözüm üreten Blink 500 ile DSLR, akıllı telefon ve tabletler gibi birçok cihaz ile kolayca bağlantı sağlayabilirsiniz.

2,4 GHz üzerinden 6 saate varan kullanım ömrü vaadeden Saramonic Blink 500 vloggerlar için en ideal ürünlerden biri.