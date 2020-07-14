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Plajda kullanılabilen kablosuz mikrofon kiti | Saramonic Blink 500 B2
Saramonic Blink 500 B2 fiyat performans kablosuz yaka mikrofonu incelemesi ile karşınızdayız.
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Saramonic Blink 500 incelemesi
Kablosuz yaka mikrofonu arayanlar için oldukça iyi bir fiyat performans ürünü olan Saramonic Blink 500 B2, iki yaka mikrofonu ve bir alıcı ile birlikte geliyor.
Üzerinde yer alan mikrofonlar ile kolayca ses kaydı alınabilir durumda. Dilerseniz kutudan çıkan kaya mikrofonlarını da Blink 500’e takarak klasik bir kullanım da sağlayabilirsiniz. Tak çalıştır tarzında hızlıca çözüm üreten Blink 500 ile DSLR, akıllı telefon ve tabletler gibi birçok cihaz ile kolayca bağlantı sağlayabilirsiniz.
2,4 GHz üzerinden 6 saate varan kullanım ömrü vaadeden Saramonic Blink 500 vloggerlar için en ideal ürünlerden biri.
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AŞIK OLUNACAK EN SAĞLAM KLAVYE! | Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi
Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi ile karşınızdayız. Logitech’in oyuncular arasında “efsane klavye” olarak nitelendirilen ürünü G513 Carbon, yeni anahtarları ile geliyor. Romer-G Dokunmatik, Romer-G Lineer ve GX Blue mekanik anahtar seçenekleri bulunan klavye en sevilen GX Blue Clicky anahtarı ile farklı bir hale bürünüyor..
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Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi
Dayanıklı 5052 alüminyum-magnezyum alaşımından üretilen G513 Carbon, sağlamlık ve şıklık katmayı başarırken hafızalı köpük adı verilen el desteği ile farklı ve oldukça rahat bir konfor elementine sahip oluyor. Piyasada bulabileceğiniz en iyi avuç içi desteğine sahip diyebileceğimiz G513 Carbon, bu tarz parçaları sevmeyenler için çıkarılabiliyor.
Hafızalı köpük ile gelen bilek desteği de oyun sırasında konfor vadediyor. Alt kısma monte edilmiş altı kauçuk ayak sağlam şekilde yerinde durmasını sağlıyor. Ek, özel USB kablo, bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlarken, USB bellekleriniz için kasanın arkasına uzanmanıza gerek kalmıyor.
Lightsync RGB desteği sayesinde 16,8 milyon renkle aydınlatma seçeneği sunan klavye, oyunlar, ses veya ekranınız tarafından yönetilebiliniyor. Ayrıca üzerindeki USB yönlendirici sayesinde bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlıyor. Bu sayede bir cihazı şarj etmek ve USB bağlantısı sağlamak için bilgisayarınıza uzanmanız gerekliliği de ortadan kalkıyor.
Sonuç olarak; Logitech G513 Carbon, hafızalı avuç içi desteği ile konforlu, RGB destekli özellikleri ve GX Blue Clicky anahtarıyla üst seviye oyuncu klavyesi konumunda. Biraz sesli olsa da FPS başta olmak üzere hemen hemen tüm oyunlarda hızlı ve anında tepki verebileceğiniz durumda olacaksınız.
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Razer Huntsman Tournament Edition: Hızlı, mekanik ve taşınabilir
Razer Huntsman Tournament Edition, Razer markasınının sevilen Huntsman klavyesini daha küçük ve taşınabilir yapıda olan versiyonu olarak karşımızda.
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Razer Huntsman Tournament Edition incelemesi
Razer’ın dünya genelinde popüler birçok klavye serisi var. BlackWidow, Huntsman, Ornata, Cyanosa, Tartarus diye uzayıp giden listede birçok klavyenin TE, yani Tournament Edition olarak geçen, profesyonellere yönelik turnuva versiyonları da bulunur. TE modelleri tam manasıyla oyuncular için ve daha küçük yapıda oluyorlar. Bunun en büyük farklılığı ise numerik bölümün olmaması.
Bu sayede hem daha kompakt hem de rahat taşınabilir olan klavyelerde konuğumuz ise Huntsman TE. Razer’ın doğrusal mekanik anahtarlarını kullanan Huntsman TE 1 mm işlem mesafesi ile piyasanın en hızlı klavyelerinden biri konumda. Diğer kısa işlem mesafeli lineer yapıdaki mekanik anahtarlara göre % 16.67 daha hızlı olan bu anahtarlar ile tuşa dokunduğunuz anda işlem görüyor olması sayesinde e-spor oyunlarında öne geçebileceksiniz. Aynı zamanda Razer’ın geliştirdiği bu optik mekanik anahtarlarda klasik mekanik klavyelerdeki 50 milyon tuş basım ömrüne nazaran 100 milyon basım ömrü ile de çok daha uzun ömürlü olmayı başarıyor.
Uzun ömürlü ve kompakt
Bir diğer uzun ömrülülük noktasında ABS ya da PVC kaplama yerine PBT tuşlar kullanan Razer, bu sayede tuşların uzun ömürlülüğüne de önemli bir katkı sağlıyor. Makro atamalarını Razer Synapse üzerinden yapabildiğiniz klavye, 5 profile kadar kaydetme seçeneği sağlıyor. Bu sayede farklı oyun ve programlara özel atamalar yapma imkanı da sunuyor. USB Tip-C üzerinden bağlantı sağlayan ve PC’de Tip-A portunu kullanan cihazda kablo da çıkarılabilir yapıda. Bu sayede özellikle profesyoneller için taşıma sırasında da ekstra bir kolaylık sağlıyor.
Elbette bir Razer ürünü olduğu için Chroma RGB aydınlatma seçeneği de bulunan klavyede 16,8 milyon renk arasında rahatlıkla seçim yapabilmeniz sağlanıyor. Yani Razer Huntsman Tournament Edition tam bir kompakt, hızlı ve taşınabilir oyuncu klavyesi arayanlar için üretilmiş diyebiliriz.
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Evinizde pratikliğin yıldızı: Vestel Yıldız S8500 incelemesi
Vestel Yıldız S8500 evinizdeki en büyük yardımcınız olacak. 60 dakikaya varan çalışma süresiyle tüm evi temizleyebileceğiniz Yıldız S8500’ün detaylarını ve deneyimini Aslı aktarıyor.
Vestel Yıldız S8500 dikey şarjlı süpürge hakkında detaylı bilgi için: https://bit.ly/2YPopxP
Vestel Yıldız S8500 şarjlı süpürge
Yıldız S8500 şarjlı süpürge modeli 21,6 voltluk uzun ömürlü ve verimli bataryasıyla bir saate varan çalışma süresine sahip. Inverter BLDC motor teknolojisi ile sessiz ve yüksek verimli bir performans sergileyen cihaz, aynı zamanda her türlü zeminde güvenle çalışabiliyor. Aynı zamanda kullanma bağlı olarak 10 yıla varan motor ömrü sunuyor.
2 farklı güç kademesine sahip olan Yıldız S8500 modelinde halı ve sert yüzeyler için de ayrı süpürme modları bulunuyor. Tam güç çalışan maksimum modda zorlu yüzeylerde rahat bir temizlik yapabilirsiniz. Multisiklonik toz haznesi sayesinde tüm tozlar filtrelenirken yıkanabilir HEPA filtresi ile maksimum hijyen de sağlıyor. Tek el ile tozlara temas etmeden boşaltılabilinen toz haznesi ile pratik kullanım sunuyor. Anında ve kolay temizlikte en büyük yardımcınız olabiliyor.
Yıldız S8500 entegre aksesuarları
Vestel Yıldız S8500 ile birlikte gelen led aydınlatmalı motorlu turbo başlık, ana başlığınız olan tüm yüzeylerde rahatlıkla temizlik yapmanızı sağlıyor. Önünde yer alan led aydınlatma ile görülmesi zor noktalarda rahat bir kullanım vadediyor. Ayrıca ikisi bir arada süpürme aparatı ile birçok farklı ve hassas yüzeyde kullanılabilir. Bu fırça ile panjurları, havalandırmaları, menfezleri ve döşemeli yüzeyleri temizleyin. Keçe kısmını kullanarak hassas yüzeyleri rahatça temizleyebilirsiniz.
İnce uçlu süpürme fırçası başta koltuk araları ve perdeler başta olmak üzere zor noktaları temizlerken, esnek uzatma hortumu ile rahat hareket etmeniz de mümkün. İşiniz bittiğinde ise park istasyonu ve duvar asma aparatı ile tek adımda cihazınızı asıp yerinden alabilirsiniz. Şık ve aksesuarları da saklayabileceğiniz duvara montaj aparatı ile ürününüzü istediğiniz her yerde asarak saklayabilirsiniz.