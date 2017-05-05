Saniyede 5 Trilyon Kare Kaydedebilen Kamera Geliştirildi

Hızlı çekim yapabilen kamera modelleri saniyede neredeyse milyar kare kaydedebiliyor ancak bu cihazlar Lund Üniversitesi’nin cihazı yanında yavaş kalıyor.

İsveç merkezli üniversitenin geliştirdiği kamera saniyede trilyon kare kaydediyor. Yani bu cihaz ile saniyenin 0.2 trilyonunu kaydetmek mümkün. Bu GoPro’nun kaydedebileceğinden çok çok daha hızlı. Doğal süreçleri, kimyasal, fiziksel ya da biyolojik reaksiyonları kaydedebilmek mümkün.

Üniversite ışığın kağıdın içerisinden geçerken fotoğrafladı. Normalde bu saniyenin trilyonda biri süresinde olan bir işlem ancak cihaz ortaya 3 saniyelik bir video koyuyor. Bu cihazı dünyanın en hızlı hayvanını çekmek için kullanmanıza gerek yok. Geliştirici ekibin açıklamasına göre cihaz patlamaları, plazma parlamalarını, turbulanslı patlamaları, hayvanlardaki beyin aktivitelerini ve kimyasal reaksiyonları kaydetmekte kullanılacak.