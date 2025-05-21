Türkiye’nin lider araç takip sistemi Arvento, başarılarla dolu yolculuğunun 20. yılını kutluyor. 2005 yılında tamamen yerli sermaye ve güçlü Ar-Ge yatırımlarıyla kurulan Arvento, bugün 3 kıtada faaliyet gösteren, Türkiye’nin pazar lideri ve global ölçekte sektöre yön veren markalardan biri olarak öne çıkıyor.

20 yıl, kilometrelerce yol, sayısız başarı…

Arvento, kuruluşunun 20. yılını, 17. İş Ortakları Toplantısı kapsamında Yunan Adaları’na uzanan özel bir cruise seyahatiyle kutladı. Bugüne kadar elde edilen başarıların ve gelecek vizyonunun paylaşıldığı bu özel organizasyonda; değerlendirme sunumları, ödül törenleri ve sürpriz içeriklerle zenginleştirilmiş kapsamlı bir program sunuldu. Toplantı boyunca, 2025 yılına yön veren stratejik başlıklar ve ürün geliştirme odaklı çalışmalar da iş ortakları ile paylaşıldı. Yeni ürün ailesi ile ilgili gelişmelerin ele alındığı oturumlar, Arvento’nun teknolojiye dayalı büyüme stratejisini iş ortaklarına aktardığı değerli bir buluşma niteliği taşıdı.

Karşılıklı güvene dayalı uzun soluklu iş birliklerinin kutlandığı bu buluşma, Arvento’nun iş ortaklarıyla kurduğu güçlü bağı bir kez daha pekiştirdi.

Türkiye’den dünyaya uzanan başarı hikâyesi

2005 yılında Ankara’da kurulan Arvento, geliştirdiği ileri teknolojilerle araç takip sisteminin ötesine geçerek filo yönetiminde yeni bir anlayışın öncüsü oldu. Kuruluşundan bu yana teknoloji ve inovasyonu iş süreçlerinin merkezine alan Arvento; yapay zekâ, IoT ve büyük veri analitiği gibi alanlarda geliştirdiği çözümlerle müşterilerine yalnızca izleme değil, karar destek ve optimizasyon imkânı sunuyor.

Türkiye genelinde 81 ilde hizmet veren yaygın servis ağı, 135 Bini aşkın müşterisi ve 1,5 milyondan fazla araç referansı ile Türkiye’nin pazar lideri, global ölçekte ise sektörün en güçlü markalarından biri olmayı başaran Arvento; her ölçekteki işletmeye operasyonel süreçlerini daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir biçimde yönetme imkânı sağlıyor.

Teknolojiyi Toplumsal Faydaya Dönüştüren Yaklaşım

Arvento’nun geliştirdiği teknolojiler, yalnızca işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmakla kalmıyor; güvenli sürüşten çevresel sürdürülebilirliğe kadar uzanan geniş bir alanda toplumsal fayda sağlıyor.

Sürekli gelişen ürün portföyü ve ileri teknoloji altyapısıyla Arvento, sürücü davranışlarının analizi, yakıt ve bakım yönetimi, soğuk zincir takibi gibi birçok sektörde işletmelere uçtan uca çözümler sunuyor. Araçlardan elde ettiği verilerle sürücülere anlık performans geri bildirimleri sağlayarak güvenli sürüş alışkanlıklarını teşvik ediyor; aynı zamanda karbon salımını azaltıyor ve çevreye duyarlı bir sürüş kültürünün oluşmasına katkı sağlıyor.

Mobilite teknolojilerinde mükemmeliyeti hedefleyen Arvento, sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da öngörerek, yaşama değer katan sürdürülebilir teknolojiler geliştirmeye kararlılıkla devam ediyor.

Arvento’nun başarıları, ulusal ve uluslararası arenada takdir görmeye devam ediyor

Arvento’nun teknolojiye yaptığı yatırımlar ve sektöre kazandırdığı yenilikçi çözümler, sadece müşterilerinden değil, bağımsız araştırma kuruluşları ve uluslararası arenada da takdir görüyor. Bilişim 500 araştırmasında IoT-M2M kategorisinde birçok kez Türkiye’nin lider markası seçilen Arvento, sektör liderliğini uzun yıllardır sürdürüyor.

2014 yılında Best in Biz Awards EMEA’da “Yılın En Hızlı Büyüyen Şirketi” ve “Yılın En İyi Şirketi” ödüllerine layık görülen Arvento, aynı yıl ABI Research’ün Commercial Telematics Competitive Assessment raporunda dünyanın en büyük 21 araç takip şirketi arasında 5. sırada yer aldı. Avrupa İş Ödülleri kapsamında 2013–2014 döneminde “Ruban d’Honneur” nişanı ile Avrupa’nın en başarılı 10 şirketinden biri olarak gösterilen Arvento, 2012 etabında ise halk oylamasıyla “Ulusal Şampiyon” unvanını aldı.

Mobilite Alanında Güç Birliği

2022 yılında Sabancı Holding ve Bridgestone ortak girişimi olan Brisa’nın Arvento’nun çoğunluk hissesini devralmasıyla birlikte mobilite çözümleri alanında yeni bir döneme giren Arvento, gelişmiş filo telematiği çözümlerini Brisa’nın lastik ve mobilite alanındaki uzmanlığı ile birleştirerek, otomotiv sektöründe ileri teknolojilerin geliştirilmesine ve müşteri deneyiminin daha bütüncül şekilde iyileştirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Arvento Kurucu Ortağı ve CEO’su Özer Hıncal, 20. yıl etkinliğinde şirketin gelecek vizyonunu şu sözlerle paylaştı: “20 yıllık deneyimimizi inovasyon gücümüzle birleştirerek, stratejimizi sürdürülebilir büyüme, dijitalleşme ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konum el etme hedefleri üzerine inşa ediyoruz. Yapay zeka, büyük veri analitiği ve IoT teknolojilerine odaklanarak, yalnızca araçları izlemekle kalmıyor, veriyle güçlenen iş süreçlerini yöneten entegre çözümler sunan bir teknoloji şirketi olarak konumlanıyoruz. Brisa ile yarattığımız sinerji sayesinde mobilite çözümleri alanındaki gücümüzü daha da ileri taşıyor, geliştirdiğimiz sistemlerle sürüş güvenliğini artırıyor, operasyonel verimliliği destekliyor ve karbon salımını azaltmaya katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknolojiyi sadece iş dünyasına değil, topluma ve çevreye değer katan bir araca dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta bize eşlik eden tüm iş ortaklarımıza, 20 yıldır yanımızda oldukları için gönülden teşekkür ederim.”