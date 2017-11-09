SanDisk’ten Telefonlara Özel 400 GB MicroSD Kart!

Western Digital bünyesinde olan SanDisk, Ultra microSD UHS-I kart ailesine 400 GB modelini de ekledi.

Günümüzde minimum 64 GB depolama kapasitesi seviyesine çıkan akıllı telefonlar, gerek video çekim kalitesi gerekse uygulamaların daha fazla seçenek ve grafik özellikleri sunması ile daha fazla alana ihtiyaç duyuyorlar. Çift kameralar ile çekilen fotoğraflar daha büyük yer kaplarken, 4K video özellikleri ile büyük kapasite ihtiyacı da gerekiyor.

Bu konuda önemli bir adım atan WD’nin alt markası SanDisk, 400 GB depolama alanı sunan ve yeni A1 standardı ile mobil cihazlara özel geliştirilmiş Ultra microSD UHS-I kartını duyurdu. 100 MB/s hızında veri transferi sağlayabilen kart, Class 10 hızında ve Full HD video çekebilme desteği sunuyor.

Dakikada 1200 fotoğraf aktarımına olanak tanıyan kart, cihaz içerisindeki karttan kaynaklı yükleme sürelerini de tamamen yok ediyor.