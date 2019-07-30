El kadar taşınabilir SSD: Sandisk Extreme Portable ve WD My Passport Go

Sandisk Extreme Portable ve WD My Passport Go modelleri özellikle cebe sığabilecek ufak boyutları ve hızlı aktarım performansıyla dikkat çekiyor.

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Bu videomuzda iki adet cepte taşınabilecek kadar küçük boyutlara sahip ultra taşınabilir SSD modelleri olan Sandisk Extreme Portable ve Western Digital My Passport Go modellerine göz atıyoruz.

Özellikle yüksek hızlı veri aktarımı ve aynı zamanda ultra taşınabilirlik isteyenler için üretilen bu iki ürünün kullanım detayları ve aktarım hızlarını bu videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…