Ne kadar fark ediyor? HDD vs SATA SSD vs NVMe SSD

HDD vs SATA SSD vs NVMe SSD videomuzda, üç farklı depolama birimini karşılaştırdık. Elimizdeki Toshiba 7200 rpm HDD ile, GIGABYTE‘ın SATA SSD modelini ve AORUS RGB AIC NVMe SSD modeli karşı karşıya geldi.

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Depolama birimleri ve farklılıkları

Yıllardır kullandığımız HDD’ler yavaş yavaş yerini SSD’ye bıraksalar bile büyük depolama alanı isteyen ve bütçesini düşünen insanlar için hala tercih sebebi. Ancak hem dosya transfer hızlarında hem de Windows ve oyunların açılış süreleri anlamında artık SSD’ye göre çok yavaş kalıyorlar.

SATA SSD modelleri ise hayatımıza giriş yaptıktan bir süre sonra çok daha erişilebilir fiyatlara satın alınabilir hâle geldi. Mekanik disklere oranla hem Windows açılış süresinde hem de okuma ve yazma hızlarında çok daha iyi olan SSD modelleri, bugün bir bilgisayarın olmazsa olmaz bileşeni haline gelmiş durumda.

Hayatımıza yeni yeni giren NVMe SSD modellerinde ise, AORUS RGB AIC modelinde olduğu gibi direkt olarak PCIe arabirimi üzerinden çalışan modeller görüyoruz. Bu sayede çok daha hızlı okuma yazma hızları görülebiliyor. Testte kullandığımız GIGABYTE AORUS RGB AIC modelinde PCI-Express 3.0 x4 arabirimi ile beraber 3480 MB/s okuma ve 3100 MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor.