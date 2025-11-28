THY ile Venezuela arasında yaşanan son dakika gelişmeleri dünyada geniş yankı uyandırıyor. Peki Türk Hava Yolları için bu süreç ne anlama geliyor? Uçuşların askıya alınması Türkiye’yi ve bölge trafiğini nasıl etkileyebilir? Durumun seyri önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek?

Venezuela, THY faaliyet iznini iptal etti! Neler oluyor?

THY için kritik dönemeç Venezuela Sivil Havacılık Kurumu’nun aldığı kapsamlı kararla başladı. Kurum, yalnızca Türk Hava Yolları değil, dünyanın önde gelen havayolları arasında yer alan Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia ve Gol gibi şirketlerin de ülkedeki faaliyet izinlerini tamamen iptal ettiğini açıkladı.

Bu kararın temelinde, ABD Federal Havacılık Kurumu’nun Venezuela hava sahasına yönelik güvenlik uyarısı bulunuyor. ABD’nin açıklamasının ardından birçok şirketin uçuşlarını durdurması üzerine Caracas yönetimi, bu adımı “tek taraflı” ve “siyasi motivasyonlu” bir karar olarak yorumladı.

Kararın ardından Türk Hava Yolları tarafından İstanbul–Caracas hattındaki uçuşların 24–28 Kasım tarihleri arasında geçici olarak askıya alınacağı duyurulmuştu. Venezuela hükümeti ise, uçuşlarını durduran şirketlere “48 saat içinde operasyonları yeniden başlatma” çağrısında bulundu. Çağrıya uymayan firmalara yönelik yaptırımlar hızlı bir şekilde yürürlüğe sokuldu ve Türk Hava Yolları de bu uygulamadan doğrudan etkilendi.

İspanya merkezli Iberia, güvenlik koşulları elverişli hale geldiğinde Venezuela uçuşlarını yeniden değerlendireceğini belirtirken, Air Europa ve Plus Ultra gibi bazı taşıyıcıların izinlerinin henüz iptal edilmediği ifade edildi. Buna karşın, iptal edilen izinlerin geleceğe dair nasıl konumlanacağı belirsizliğini koruyor ve bu noktada Türk Hava Yolları için diplomatik ve operasyonel süreçlerin dikkatle yürütülmesi bekleniyor.

Tüm bu gelişmelerin arka planında ABD–Venezuela hattındaki siyasi tansiyonun hızla yükselmesi yer alıyor. Bu gerilim büyürken, uluslararası havacılık firmalarının konumu da tartışmaların merkezine doğru çekiliyor. Türkiye açısından bakıldığında ise THY üzerinden yaşanan bu süreç, hem bölgesel uçuş güvenliği hem de uluslararası ilişkiler açısından kritik bir takip alanı oluşturuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türk Hava Yolları ile ilgili bu gelişmelerin Türkiye'nin havacılık trafiğine etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?