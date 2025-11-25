Apple’ın uzun süredir dedikodusu yapılan ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold, nihayet üretim aşamasına yaklaşıyor. Peki, bu yeni katlanabilir iPhone fiyatıyla kullanıcıları şaşırtacak mı? Türkiye’de ve dünyada talep görecek mi? Bu sorular, teknoloji meraklılarının gündemini şimdiden meşgul ediyor.

iPhone Fold özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!

iPhone Fold, kitapsever bir tasarım anlayışıyla geliştiriliyor. Apple, cihazın katlanabilir ekranında oluşan kat izi sorununu çözmek için özel bir panel yapısı ve laminasyon yöntemi kullanıyor. İç ekran Samsung’dan tedarik edilse de Apple, malzeme işleme ve panel entegrasyonunu tamamen kendi tasarımıyla gerçekleştirmiş durumda.

Cihazın menteşe bileşeni, Shin Zu Shing ve Amphenol ile ortak geliştirildi ve likit metal kullanımıyla hem dayanıklılık hem de hafiflik sağlanıyor. Fiyat tarafında ise katlanabilir iPhone, $2.399 seviyesinde olacak. Bu, daha önce beklenen $2.000-$2.500 aralığının üst sınırına yakın. Fiyatın yüksek olmasının nedeni sadece maliyeti yüksek bileşenler değil; Apple’ın kar marjı da burada etkili.

Karşılaştırmak gerekirse, Galaxy Z Fold 7’nin başlangıç fiyatı $1.999,99. Bu da Apple’ın fiyat politikasını net şekilde ortaya koyuyor. Apple, Foxconn ile özel bir üretim hattı kurarak katlanabilir iPhone ön seri üretimine başladı. Şirket, uzun süre katlanabilir iPhone’u piyasaya sürmemişti çünkü kat izi sorunu olmadan, ince bir tasarım elde etmek istiyordu.

Bugün gelen raporlar, Apple’ın bu hedefi başardığını ve cihazın fiyatını belirleyecek özgüvene sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye pazarında bu cihazın talep görüp görmeyeceği, fiyatın yüksekliğiyle doğrudan ilişkili olacak. Apple ekosistemine bağlı kullanıcılar ve yeni katlanabilir iPhone meraklıları, premium fiyatı ödemeye hazır olabilir. Ancak geniş kullanıcı kitlesi için fiyat sınırı yüksek kalabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Apple iPhone Fold modelinin fiyat ve performans dengesini nasıl değerlendiriyorsunuz?