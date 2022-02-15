SanalBorsam İle Risk Olmadan Kripto Para Yarışması

Eğitimleri ve yarışma ligiyle öğrencilere sanal bir borsa deneyimi yaşatmayı amaçlayan ücretsiz yarışma SanalBorsam’ın kayıtları açıldı!

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü tarafından bu yıl 9 kez düzenlenecek olan SanalBorsam, öğrencilere finansal okuryazarlık konusunda bilgi verici eğitimler sunarken deneyim kazanmalarını amaçlayan, aynı zamanda ücretsiz olan bir yarışmadır. Yarışmada belirli dereceye giren katılımcılılar staj, burs, elektronik cihazlar gibi birbirinden kaliteli ödülün sahibi olurlar.

Peki SanalBorsam nasıl gerçekleşiyor?

Lise, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan katılımcılar uygulamadaki akademi kısmı ile borsa hakkında bilgiler edinir. Kripto Para Yarışması’nın başlamasıyla birlikte asıl heyecan ve rekabet başlar. Lig öncesi ve sırasında katılımcılara borsa hakkında çeşitli eğitimler verilir ve bu eğitimler sayesinde daha iyi bir yarışma deneyimi yaşanması amaçlanır. Yarışma ligi hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için ön kayıt sürecine aşağıdaki linki doldurarak dahil olabilirsiniz. SanalBorsam’la bu yıl siz de risk olmdan borsa oynayabilirsiniz.

Kripto Para Yarışması Ön Kayıt Formu (14-28 Mart 2022):