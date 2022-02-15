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HWP Ofisi Aylık Ne Kadar Fatura Ödüyor? | vLOG

Son gelen zamlardan sonra elektrik, doğalgaz, su, temel gıda ve diğer giderlerimiz artmış durumda. Peki HWP Ofisindeki çalışanlar aylık olarak ne kadar fatura ödüyor? Bu vlog ile birlikte herkes kendi aylık harcamasını açıklıyor! Peki siz bir ay içerisinde ne kadar harcama yapıyorsunuz? Bu ay faturalarınız ne kadar geldi? Yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İyi seyirler…

#Fatura #Doğalgaz #Elektrik

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Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

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