Sanal kredi kartlarını kullanmak oldukça kolaydır ve aynı zamanda banka hesabınızı güvende tutar. Güvenliği ihlal edilmiş bir kredi kartını değiştirmek zor olabilir ve çoğu zaman bunu önlemek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Güvenlik ihlalleri oldukça organize şekilde gerçekleşen olaylardır. Bu nedenle iş veya alışveriş yaptığınız bir şirket saldırıya uğradığında, bu durum hesaplarınızı ve tüm mali durumunuzu riske atabilir.

Sanal kredi kartı, gerçek bir kredi kartı gibi olan fakat numaralarının gerçek kartınızdan farklı olduğu, günlük kullanım için tasarlanmış dijital bir kredi kartıdır. Sanal kart kullandığınızda, satıcı yalnızca geçici kartın bilgilerine erişebilir ve bunları saklayabilir. Bu da bir veri ihlali durumunda gerçek kartınızın bilgilerini korur.

Temel olarak sanal kartlar, online işlemlerinize ek bir güvenlik katmanı ekler. Çoğu banka artık müşterilerinize sanal kart oluşturma seçeneği sunuyor ve bunlar kredi kartı ödemelerini kabul eden herhangi bir online satıcı tarafından da kabul ediliyor.

Sanal kart nedir?

Sanal kredi kartını, kredi kartınızın fiziksel bir forma sahip olmayan, 16 haneli dijital versiyonu olarak tanımlayabiliriz. Muhtemelen kart numaranızı telefonda tuşlamanız veya online alışveriş yaparken girmeniz istenmiştir, bu nedenle bu sistemin nasıl çalıştığı hakkında zaten bir fikriniz vardır ancak sanal kartın farkı, fiziksel kartla aynı güvenlik sınırlamalarına sahip olmamasıdır. Sanal kartlar, gerçek hesap numaranızı koruyarak yaptığınız her işlem için benzersiz bir kart numarası oluşturabilir. Genellikle tek seferlik kullanım için tasarlanmıştır, bu nedenle iş yaptığınız bir şirket veri ihlaline maruz kalsa ve kart numaranız alınsa bile, gerçek hesabınız tehlikeye girmez.

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Sanal kartlar günümüz dünyasında çok daha fazla esneklik sağlar. Farklı mağazalar için yeni kart numaraları oluşturabilir, kart numaranızı anında değiştirebilir, harcama limitleri belirleyebilir ve hatta bir kart numarasını gerçek hesabınızı etkilemeden kilitleyebilir veya silebilirsiniz.

Sanal kart nasıl talep edilir?

Çoğu banka artık sanal kart hizmeti sunmaya başladı fakat sanal kart talebinde bulunmadan önce bankanızdan fiziksel bir kartınız olması gerekiyor.

Bankanızın uygulaması aracılığıyla hesabınıza giriş yaparak veya Yapı Kredi Dijital Kart adresinden sanal kart talep edebilirsiniz. Sanal kartınız oluşturulduktan sonra, harcama limitini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Daha sonra online ortamlarda satın alma işlemlerini yapmak için bu numarayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sanal kart dijital cüzdandan farklı mı?

Evet. Dijital cüzdan, sanal karta benzer şekilde çalışır ancak bazı dikkate değer farklılıkları vardır. Apple Pay ve Google Pay gibi dijital cüzdanlar, fiziksel kredi veya banka kartınızın dijital bir sürümünü tam kart numaralarıyla birlikte saklar.

Sanal karta çok benzer şekilde çoğu dijital cüzdan, bir satın alma işlemi yaptığınızda geçici bir kart numarası oluşturarak gerçek kart numaranızın hiçbir zaman satıcıya gösterilmemesini sağlar. Fiziki kartınızı yanınızda taşımak yerine ödemelerinizi dijital olarak yapmanıza yardımcı olur ancak kredi kartlarını kabul eden tüm online alışverişlerde sanal kart kullanılabilirken, dijital cüzdanları şimdilik sadece bazı mağazalarda ve uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Sanal kartlar daha mı güvenli?

Sanal kartlar, fiziksel kart numaranızı geçici bir hesap numarasıyla maskeledikleri için ek bir güvenlik katmanı sağlar. Bu, gerçek kart bilgilerinizin herhangi bir ihlalde açığa çıkma olasılığını azaltır.

Sanal kartlar dolandırıcılığa karşı tamamen güvenli değildir. Bir bilgisayar korsanı teorik olarak hala aktif olan ve bir işlemi tamamlayan geçici bir kart numarasına da erişebilir. Kartınızla şüpheli işlemler yapıldığını düşünüyorsanız, normalde yaptığınız gibi ödemeye itiraz etmeniz, geçici kart numarasını kapatmanız ve yeni bir tane oluşturmanız gerekir.