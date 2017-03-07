San Francisco Merkezli Apis Cor 3D Yazıcı ile Ev Yapıyor

San Francisco merkezli bir girişim olan Apis Cor, Rusya’nın bir şehrinde 24 saat içerisinde üç boyutlu yazıcı ile bir ev yaptı.

Apis Cor hasarlı bir evi düzeltmedi ya da önceden üretilmiş panelleri bir araya getirmedi şirketi evi tamamen sıfırdan yaptı. Şirket evin betondan dış duvarlarını, iç parçalarını ve diğer bölümleri mobil bir üç boyutlu yazıcı ile yaptı. Evin boyasını, çatı kaplamasını, kablolamasını, sıvı, ses ve sıcak yalıtımlarını ise işçiler kendileri yaptı ancak bu bile çok uzun sürmedi.

Sonuç olarak ise 24 saatte karşımıza yaklaşık 40 metre karelik bir ev çıkıyor. Bu da ortalama bir otel odası kadar büyük demek. Bir köşk kadar büyük olmasa da küçük evleri seven insanlar için oldukça ideal. Şirketin açıklamasına göre bir ev 10.134 dolar tutuyor. Bu maliyetin büyük bir kısmını ise kapı ve penceler oluşturuyor. Aslına baktığınızda bu ev üzerinde bulunduğu araziden bile çok daha ucuz.

Şirket sürecin nasıl işlediğini gösteren bir de video yayınladı. Bu videoda iç cephenin nasıl tasarlandığı açıkça görüyor. Ayrıca içerideki Samsung Curved TV kıvrımlı duvara birebir uyuyor. Şirketin açıklamasına göre müşteriler evi istedikleri şekilde ya da büyüklükte yapabilirler.