Samsung Electronics bugün Connect Tag isimli IoT (İnternetin Nesneleri) ürününü anons etti. Neredeyse istediğiniz her şeyi takip etmenizi sağlayan bu cihaz, her ne kadar unutkan insanlar, ebeveynler veya hayvan sahipleri için mükemmel gözükse de bir çok gizlilik kuralını ihlal edebilir.

İlk defa dar bant sistemi kullanacak bu mobil cihaz, düşük güç tüketimi ile birlikte güvenli bir bağlantı kullanmayı hedefliyor. GPS, Wi-Fi tabanlı konumlandırma (WPS) ve Cell ID teknolojilerini kullanan bu cihaz, tamamen konum takibi üzerine kurulmuş.. Konum takibi yapabilen cihaz, aynı zamanda diğer IoT cihazları ile iletişim içine girebilme, örnek olarak köpeğiniz bahçeyi terk ettiği zaman bir alarm çalıştırma özelliğine sahip.

4.2cm boyutuna sahip bu küçük cihaz, kolayca saklanabilir ve ya çantaya girebilir bir boyutta. Fakat cihaz konusun da endişe yaratan kısım da işte tam olarak burada başlıyor. Boyutunun bir o o kadar küçük ve gözden kaçabilir olması gizlilik açısından bir çok probleme yol açabilecekmiş gibi duruyor.

Samsung’un cihazı bu hafta olacak Samsung geliştirici konferansında tanıtacağı ve ilk olarak Güney Kore’de satışlara çıkartacağı bekleniyor.