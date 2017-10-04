Samsung’un Yeni Sanal Gerçeklik Gözlüğü Tanıtıldı!

Samsung, HTC Vive ve Oculus Rift gibi sanal gerçeklik gözlüklerine karşı kendi silahını kuşandı. Güney Koreli üreticinin yeni sanal gerçeklik gözlüğü resmen tanıtıldı.
Samsung, Odyssey (Cihaz, Homer’ın aynı isimli romanından ilhan almış) ismini verdiği sanal gerçeklik gözlüğünü kamuoyunun beğenisine sundu. Güney Koreli üreticinin temel hedefi Oculus Rift ve HTC Vive gibi sektör liderlerine doğrudan meydan okumak. Donanımsal özellikleri düşünülünce, bunun pekala mümkün olduğunu söyleyebiliriz.
Odyssey; 1400 x 1600 piksellik çözünürlük sunarken, 110 derecelik görüş açısı ile gücüne güç katıyor. Güney Koreli üreticinin yeni bombasında iki lens arasındaki mesafe kolayca ayarlanabiliyor.
Cihazın 2017 yılının Kasım ayında, 499 dolarlık fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Sanal gerçeklik gözlüğü, uyum içerisinde çalışmak için Windows 10 Fall Creators Update işletim sistemine ihtiyaç duyacak.
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