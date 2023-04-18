Üç katlı Samsung akıllı telefon söylentileri 2020 yılına kadar uzanırken, alışılmadık telefon söylentileri yeniden ortaya çıktı ve kaynaklardaki iddialara göre ağustos ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya sürülebilir. Birkaç sektör uzmanı, geliştirilmekte olan üç katlı bir akıllı telefon olmadığını ve Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5‘in Koreli şirketin katlanabilir cihazları olabileceğini iddia etti.

Samsung’un üçüncü katlanabilir cihazı bir süredir manşetlerdeydi ve raporlar bunun Galaxy Z Tab adlı bir tablet olacağını öne sürüyordu. Bu cihazın marka tarafından şimdiye kadar piyasaya sürülen en büyük katlanabilir ekrana sahip olması ve üç parçaya katlanması bekleniyordu. Ancak, henüz somut bir sızıntı olmadı ve şimdi uzmanlar varlığını sorgulamaya başladı.

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Tanınmış sızıntı uzmanı Max Jambor, attığı bir Tweet’te yaklaşmakta olan Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile ilgili ayrıntıların ortaya çıkmaya devam ettiğini ancak üç katla ilgili henüz somut bir gelişme olmadığını belirtti. Jambor’a yanıt veren DSCC’den Ross Young, Çin’e özel modeller dışında 2023 yılında üçüncü bir Samsung katlanabilir cihazın piyasaya sürülmeyeceğini söylüyor. Sammobile’dan Danny Dorresteijn de aynı görüşü paylaşıyor.

Samsung’un 2020’den bu yana üç katlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyordu ve şirket o dönemde teknolojiyi sergilemiş ve bunun için bir patent başvurusunda bulunmuştu. Bu yılki MWC etkinliğinde, markanın ekran bölümü de diğer yenilikçi telefon tasarımlarıyla birlikte üç katlı bir akıllı telefon konseptini tanıttı. Ancak görünen o ki Samsung’un üç katlı bir telefonu tanıtması için birkaç yıl daha beklememiz gerekecek.