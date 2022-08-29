Büyük teknoloji üreticisi Samsung, bu yıl Berlin’de gerçekleşecek IFA etkinliğinin bir parçası olacak. Avrupa’nın en büyük teknoloji fuarı IFA, 2-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Ekinliğin önemli bir parçası olacak Güney Koreli şirket, fuarda neler sunacaklarına dair açıklamalarda bulundu. Samsung Electronics Dijital Cihazlar Başkanı Jae Seung Lee, paylaştığı yazıda Samsung’un IFA’daki ürünlerde sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konusunun üzerinde durduğunu söyledi.

Samsung IFA’da Neler Sunacak ?

Koreli yönetici Samsung’un etkinlikle beraber enerji verimliliği adına daha çok çalışacaklarını açıkladı. Jae Seung Lee, şirket adına “ev teknolojilerinde 1 numaralı enerji verimliliği markası” olmak üzere üç adımlı bir planlama yaptıklarını söyledi. Bu iddialı hedefin ilk adımı firmanın Bespoke Home isimi altındaki tüm ev aletlerine Wi-Fi teknolojisini destekletmek. Şirketin amacı, Wi-Fi eklentisi ile beraber ürünleri SmartThings platformuna eklemek. Bu sayede Samsung, teknolojik ev aletlerinde verimliliği attırmayı planlıyor. Yine yönetici Jae Seung Lee bu adım ile beraber yeni ürünlerin AI tabanlı enerji tasarrufu niteliğini kazanacağını belirtiyor.

İkinci adımı ise sürdürülebilir bir ekosistem kurmak üzere çalışmalar yapan şirketlerle ortaklık kurmak olarak özetleyebiliriz. Yapılan haberlere göre Samsung, kimyasal kirliliğe karşı teknolojik ürünler üreten Patagonia şirketi ile bu konuda anlaşmak üzere. Özellikle, Patagonia’nın giyim konusundaki uzmanlığı ve Samsung’un çamaşır makineleri hakkındaki bilgi birikimi bu ortaklığın ilk çalışmasını oluşturabilir.

Enerji tasarrufu ve verimliliğinde bir numara olmak için üçüncü adım ise kendi enerjisini üretebilen ve karbon salınımını düşürebilen ürünler üretmek. Özellikle ikinci adımda bahsettiğimiz gibi burada ortak şirketler büyük rol oynuyor. Samsung, Qcells ve SMA firmalarıyla ile ortaklaşa gerçekleşecek sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltabilecek çeşitli karbon projeleri yürütmeyi amaçlıyor.

Şirketin önümüzdeki haftada SmartThings konusu hakkında da duyurular yapacağı düşünülüyor. Dijital Cihazlar Başkanı, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek olan çamaşır makineleri, klimalar ve akıllı TV’ler gibi ürünleri tam olarak açıklamadı. Ancak 2 Eylül Cuma günü IFA 2022 etkinliğinde bu ürünlerin enerji adına neler gerçekleştirebildiğini büyük ölçüde göreceğiz.

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