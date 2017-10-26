Samsung’dan Google’ın Dudağını Uçuklatacak Reklam

Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde görülen ekran problemleri nedeniyle Google, geçirdiğimiz son haftalarda bir hayli zor durumda.

Şu anda piyasada ki en iyi OLED ekranlı telefonlara sahip olan Samsung ise bu durumdan yararlanmak istemiş, Google telefonlarında oluşan problemlere karşı boş durmayarak kendi reklamını yapmış. Reklamında bir kaç bilindik inceleme kanalına sahip YouTuberlara, Samsung Galaxy S8 ve Galaxy Note 8’i inceledikleri bir derleme yapmış. İşte Google’ın dudağını uçuklatacak o reklam: