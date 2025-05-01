İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, SUV segmentindeki iddiasını yeni bir seviyeye taşıyor. Uzun süredir DBX ve daha güçlü versiyonu DBX 707 ile piyasada yer alan marka, şimdi de ailenin en yeni ve en güçlü üyesi Aston Martin DBX S modelini tanıttı. Peki Aston Martin DBX S özellikleri neler? Aston Martin DBX S fiyatı ne kadar olacak?

Aston Martin DBX S Özellikleri Neler?

Aston Martin mühendisleri, Aston Martin DBX S modelinde Valhalla projesinden edindikleri tecrübeleri kullanarak mevcut çift turbolu 4.0 litrelik V8 motor üzerinde önemli geliştirmeler yaptı. Turbo yükseltmeleri sayesinde motorun gücü 707 beygirden 727 beygire çıkarıldı. Bu 20 beygirlik artış, aracın performans karakteristiğini daha da keskinleştiriyor. Aston Martin DBX S, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.1 saniyede ulaşarak DBX 707 ile aynı değeri koruyor olsa da, 200 km/s hıza ulaşma süresinin kısaldığı belirtiliyor.

Maksimum hız konusunda ise Aston Martin DBX S, 310 km/s’lik etkileyici bir değere sahip ve bu alanda Lamborghini Urus SE’nin (312 km/s) hemen arkasında yer alıyor. Artan gücü dizginlemek ve yola daha etkin aktarmak adına 9 vitesli şanzımanın vites değiştirme zamanlamaları yeniden ayarlandı. Özellikle Sport ve Sport+ modlarında daha hızlı vites geçişleri sunan Aston Martin DBX S, aynı zamanda hıza duyarlı direksiyon sistemiyle de sürücüsüne daha dinamik bir deneyim vaat ediyor.

Aston Martin DBX S modelinin dört tekerlekten çekiş sistemi ise DBX 707’den farklı değil; ihtiyaç anında gücün %50’sini ön aksa veya %100’ünü arka aksa iletebiliyor. Aston Martin, DBX modelinin geçen yılki güncellemesinde alt takımın yeniden ayarlandığını belirtse de, Aston Martin DBX S için süspansiyon sisteminde köklü bir değişiklik yapılmamış. Frenleme performansı ise önde 419 mm, arkada 388 mm boyutlarındaki devasa karbon seramik frenler ile güvence altına alınıyor.

Tasarım tarafında ise Aston Martin DBX S, bazı dikkat çekici detaylarla geliyor. İç mekanda yeni döşeme seçenekleri ve ‘S’ işlemeleri dışında büyük bir değişiklik bulunmazken, dış tasarımda yeni bir ön panjur ve farklı bir arka difüzör göze çarpıyor. En radikal değişikliklerden biri ise Lexus IS F modelini andıran üst üste konumlandırılmış egzoz çıkışları olmuş. Aston Martin DBX S bu detaylarla daha agresif bir görünüme kavuşuyor.

Aston Martin DBX S modelinin en önemli yeniliklerinden biri de opsiyonel olarak sunulan ağırlık tasarrufu sağlayan parçalar. Aston Martin’in SUV segmentinde bir ilk olduğunu iddia ettiği 23 inçlik magnezyum jantlar, standart alüminyum jantlara göre tam 18 kg daha hafif. Ayrıca, yine opsiyonel olarak sunulan karbon fiber tavan da ağırlığı azaltıyor ve markanın bugüne kadar bir araca taktığı en büyük karbon fiber parça olma özelliğini taşıyor. Aynalar ve kapı eşikleri gibi diğer karbon fiber detaylarla birlikte bu değişiklikler, DBX S modelinin kuru ağırlığını yaklaşık 50 kg azaltarak 2.200 kg’ın biraz altına çekiyor.

Ancak unutmamak gerekir ki; jantlar, tavan, özel ızgara gibi ağırlık azaltan bu unsurların hiçbiri standart donanımda yer almıyor ve ek ücretle satın alınması gerekiyor.

Aston Marti DBX S Teknik Özellikleri

Motor: 4.0 Litre Çift Turbo V8

4.0 Litre Çift Turbo V8 Güç: 727 HP

727 HP 0-100 km/s Hızlanma: 3.1 saniye

3.1 saniye Maksimum Hız: 310 km/s

310 km/s Şanzıman: 9 İleri Otomatik

9 İleri Otomatik Çekiş Sistemi: Akıllı Dört Tekerden Çekiş

Akıllı Dört Tekerden Çekiş Frenler: Karbon Seramik Diskler (Ön: 419mm, Arka: 388mm)

Karbon Seramik Diskler (Ön: 419mm, Arka: 388mm) Ağırlık Azaltma (Opsiyonel): Yaklaşık 50 kg (Magnezyum Jantlar, Karbon Fiber Tavan vb. ile)

Aston Marti DBX S Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Aston Martin, yeni süper SUV modeli Aston Martin DBX S için henüz resmi bir fiyat açıklaması yapmadı. Ancak, mevcut 2025 model DBX 707’nin başlangıç fiyatının yaklaşık 260.000 Dolar olduğu göz önüne alındığında, daha fazla güç ve opsiyonel hafifletme paketleri sunan DBX S için potansiyel alıcıların 300.000 Dolar veya daha yüksek bir başlangıç fiyatını gözden çıkarması gerekebilir. Özellikle opsiyonel magnezyum jantlar ve bolca kullanılan karbon fiber parçaların maliyeti artıracağı kesin. Bu durum, DBX S modelini piyasadaki en pahalı ve performans odaklı SUV modellerinden biri yapacaktır.

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