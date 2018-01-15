Samsung’dan Galaxy S9 ve Diğer Galaxy Ailesi İçin Yeni Alaşım: Metal 12!

2018’e hızlı girmek isteyen Samsung, Galaxy ailesine sağlamlık için Metal 12 kullanımına geçiyor.

2018 yılında Samsung’un beklenen Galaxy S9 başta olmak üzere mobil cihazları, yeni teknolojilerin yanı sıra sağlamlığı ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Bu noktada Samsung‘un bir süre önce tanıttığı yepyeni laptop ürünü Notebook 9’da “Metal 12” adında bir alaşım kullanılması dikkat çekti. Samsung tarafından gelen bilgiye göre bir magnezyum-alüminyum alaşımı olan Metal 12, bizzat Samsung Electronics tarafından üretilmiş.

Bu konuda Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne Metal 12 için marka bile alan Samsung, kendi mobil ürün yelpazesi olan Galaxy ve Gear cihazlarında bu alaşımı kullanacak. Bu yeni alaşımın ilk olarak Galaxy Galaxy S9‘da kullanması beklenirken, en kötü ihtimalle Galaxy Note9’da bu Metal 12 alaşımına sahip kasayı göreceğiz diyebiliriz. Hem hafif hem dayanıklı bir yapıda olan Metal 12, ilk olarak Galaxy ve Gear, ayrıca laptop ürünlerinde bulunacakken, daha sonra Samsung ailesinde metal kullanılan neredeyse her cihazın yerine geçecek gibi görünüyor.

Bakalım özellikle Galaxy S9 ve Note9’un cam tasarımlı haline Metal 12 ne kadar sağlamlık katacak hep beraber göreceğiz.