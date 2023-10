Samsung dediğimizde aklımıza çoğunlukla akıllı telefon geliyor. Ancak Samsung sadece akıllı telefon üretmiyor. Akıllı telefonlarında kullandığı ekranları, yonga setlerini ve kamera lenslerini de kendisi üreten Samsung bu konuda gayet ileri durumda.

Şu anda dünyanın gördüğü en yüksek çözünürlüklü akıllı telefon kamera lensi Samsung’un Isocell HM2 sensörü. Bu sensör 200 MP çözünürlüğünde. Kendilerini Galaxy S23 Ultra’da görmüştük.

Şimdi ise Samsung, iki farklı yeni kamera lensi üzerinde çalışıyor. Bu lensler ISOCELL HW1 ve ISOCELL HW2.

Tech Reve kaynaklı bir bilgiye göre Samsung, Galaxy Z Fold 6’da GN3 kamera lensini kullanacak. Galaxy Z Fold 7’den itibaren ise yeni sensörlere geçecek.

Bu sensörlerin en büyük özelliği ise çözünürlükleri. Her iki sensör de 432 MP çözünürlüğünde olacak. Bu çözünürlüğü dünya üzerinde kullanan herhangi bir akıllı telefon üreticisi olmadı. Sensörler ise 1 inç büyüklüğünde olacak.

It is expected that Samsung will continue to use GN3 for the Fold 6, and it is anticipated that starting from Fold 7, they will use S5KHP5.

And Samsung is preparing a 1-inch sensor, the "HW" series.

HW1 : 1/1.05" , 0.56µm , 432MP

HW2 : 1/1.07" , 0.5µm , 432MP https://t.co/2LC2se9TqU

— Revegnus (@Tech_Reve) October 6, 2023